СБУ починає масштабні навчання на Донбасі

У п’ятницю, 13 серпня, Служба безпеки України починає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсантам та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Як повідомили у СБУ, тренування проводитимуть протягом місяця «в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехники».

«СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки», – мовиться у повідомленні.

Громадян просять мати при собі документи, що посвідчують особу, коли вони виходитимуть у місто».

Якщо буде виявлено підозрілі предмети, у СБУ просять негайно про це повідомляти.