СБУ провела антитерористичне навчання в київській синагозі

Служба безпеки України і посольство Ізраїлю в Україні повідомили про спільні тактико-спеціальні навчання в Хоральній синагозі Бродського в центрі Києва, легендою яких було визволення захоплених у заручники в цій будівлі умовними терористами посла Ізраїлю й інших вірян.

Крім СБУ, в навчанні взяли участь підрозділи Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії і представники органів державної виконавчої влади.

Зокрема, через навчання протягом п’яти годин не працювала на вхід і вихід (а тільки на підземну пересадку) станція Київського метрополітену «Палац спорту», розташована неподалік синагоги, – про що метрополітен попереджав іще 2 липня.

Представники штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості й ефективності дій усіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва, повідомили в СБУ.

«Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях», – додали в спецслужбі.

Посольство окремо висловило слова подяки.

Крім того, посольство повідомило, що транслювало в інстаґрамі весь процес антитерористичного тренування з умовним визволенням заручників із рук терористів.