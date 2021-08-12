СБУ заявила про затримання «шпигуна» російського ГРУ

Служба безпеки України повідомила про затримання «агента» Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

«Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За цю «роботу» він отримував грошову винагороду. Російських «кураторів» цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо. Шпигуна затримано на «гарячому» під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, чоловікові повідомлено про підозру за статтею про участь у діяльності терористичної організації, вирішується питання про оголошення підозри і за статтею про шпигунство.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.