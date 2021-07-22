СБУ повідомляє про викриття «агентурної мережі ФСБ» на Херсонщині

В Службі безпеки повідомили про припинення діяльності «агентурної мережі ФСБ РФ», яка діяла на території Херсонської області.

«Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ. На виконання завдань російської спецслужби резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них співробітник СБУ в Херсонській області, працівник місцевої прокуратури, співробітник поліції, посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій, колишній посадовець облдержадміністрації. СБУ відомий також московський куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним «Мангуст», – розповіли в СБУ.

У відомстві кажуть, що російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

«За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду. У ході обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також багато грошей в іноземній валюті (долари США, євро та російські рублі). Наразі резидента ФСБ РФ та його агента, співробітника СБУ, затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – повідомили в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії щодо інших членів мережі.

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Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.