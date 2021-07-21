Винесено вирок «агентові ФСБ», який збирав дані про розробки українських ракетних комплексів – СБУ

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним «агента російської спецслужби ФСБ», який збирав дані про українські розробки у ракетобудуванні, повідомила у середу пресслужба СБУ.

«Зловмисника засуджено до 8 років та 1 місяця позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України... Встановлено, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник встановив контакт з військовослужбовцями одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України. Його метою було отримання від останніх, за грошову винагороду, відомостей щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу «Нептун». Ворожого агента було затримано «на гарячому» при спробі передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність мешканця Луганщини, як стверджували слідчі, завербованого ФСБ РФ, торік у травні.

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Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.