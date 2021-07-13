СБУ заявила про затримання «агента російської воєнної розвідки»

У Службі безпеки повідомили про затримання на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території Росії і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

«Після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо. Зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва. Зібрані дані затриманий агент передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків були вилучені засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником російської воєнної розвідки, банківські картки «Сбербанка России», посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею «державна зрада» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.