СБУ повідомила про блокування в мережі «проросійських агентів» в інтернеті

В Службі безпеки України повідомили про блокування діяльності міжрегіональної мережі інтернет-агентів.

«За вказівкою кураторів з РФ вони закликали до зміни меж державного кордону та ведення агресивної війни. Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності. Встановлено, що для анонімізації спілкування з «кураторами» учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв’язку», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, мережа діяла у Києві, Маріуполі, Дніпрі та на Кіровоградщині.

«Тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.