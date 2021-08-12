МЗС висловило протест Росії через черговий «гумконвой» на Донбас

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через черговий так званий «гумконвой» на Донбас у порушення українського і міжнародного законодавства, повідомляє пресслужба відомства.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. «гуманітарних конвоїв», – йдеться у заяві.

12 серпня Росія направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й так званий «гуманітарний конвой» у складі 7 вантажних автомобілів у супроводі 2 автомобілів МНС Росії.

Як йдеться у заяві МЗС, переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку кордону – через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».

«Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України», – йдеться у заяві.

МЗС вказує, що надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою припинити «вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та українського законодавства».

Офіційний Київ постійно вказує на порушення Росією міжнародного права у зв’язку з надсиланням на окуповані території Донбасу так званих «гумконвоїв», вказуючи на те, що у них може перевозитися і зброя для бойовиків. Кремль це заперечує і каже, що возить речі першої необхідності.