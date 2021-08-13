Лідери Німеччини відзначать 60-річчя зведення Берлінського муру

Німеччина 13 серпня відзначить 60-ту річницю початку будівництва Берлінського муру, який проіснував 28 років і став одним із головних символів «холодної війни».

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та мер Берліна Міхаель Мюллер планують взяти участь у спеціальній церемонії в німецькій столиці. Вони покладуть вінки до меморіалу пам’яті приблизно 140 людей, які були вбиті східнонімецькими прикордонниками під час спроби втечі до Західного Берліну.

Будівництво споруди, яка розділила єдине місто, розпочалося 13 серпня 1961 року, коли східнонімецькі солдати почали укладати понад 40 кілометрів колючого дроту та бетону. Мур зупинив потік громадян Східної Німеччини, які переходили на Захід упродовж перших 12 років існування Німецької Демократичної Республіки (НДР).

Берлінський мур був зміщений під час революції в листопаді 1989 року, відкривши шлях до возз’єднання Німеччини.