Меркель і Штайнмаєр привітали німців з 30-ю річницею падіння Берлінського муру

У Берліні тривають урочистості з нагоди 30-ї річниці падіння Берлінського муру. Ця подія стала символом падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі та возз’єднання не лише Німеччини, а й Європи.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у своєму виступі зазначила, що цінності, на яких заснована Європа – свобода, демократія, рівність громадян, правова держава і повага до прав людини – потребують захисту і зараз.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр подякував народам країн Центральної і Східної Європи, які поряд з жителями Східної Німеччини 30 років тому боролися за свободу. У більшості країн зміна влади і перехід до демократії стався мирним шляхом. У церемонії в Берліні взяли участь лідери Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.

Поблизу Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна – стіна проходила просто через них – увечері 9 листопада відбувається концерт, зібралися десятки тисяч людей.

Футболісти берлінського клубу «Герта» перед матчем Бундесліги проти східнонімецького клубу «Лейпциг» відзначили річницю падіння муру перформансом.

Президент США Дональд Трамп надіслав народу Німеччини вітання в зв’язку з річницею. Він назвав Німеччину «цінним союзником». Раніше в заяві у зв’язку з національним днем пам’яті жертв комунізму, який відзначається в США 7 листопада, в річницю більшовицької революції в Росії, Трамп зазначив, що 9 листопада 1989 року жителі Берліна перетворили слова президента США Рональда Рейгана про необхідність зруйнувати стіну в дію, «зруйнувавши символ тоталітаризму і показавши всьому світу, що демократія і право завжди отримають перемогу над свавіллям і тиранією».

Берлінський мур відокремлював Західний Берлін від східнонімецької держави НДР, яке перебувала в сфері впливу СРСР. Бетонна конструкція була споруджена в 1961 році. При спробах подолати її були вбиті сотні людей.

4 листопада 1989 року в Східному Берліні, на Александерплац відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який десятки років розділяв столицю Німеччини.

9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був зруйнований.