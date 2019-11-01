У тіні муру: у Дніпрі презентували виставку, присвячену 30-річчю падіння Берлінської стіни

У центральній міській бібліотеці Дніпра 1 листопада відбулася презентація виставкового проєкту «У тіні муру», присвяченого 30-річчю падіння Берлінської стіни. Захід організували у рамках тижнів Німеччини в Україні.

В одному із залів бібліотеки фахівці створили велику книжково-предметну інсталяцію «В тіні муру». Для неї зібрали сотні експонатів, які походять із західної та східної Німеччини – ФРН і НДР – і презентують тодішнє розділене німецьке суспільство.

Тут представлені книги, журнали, марки, монети, значки, посуд, взуття, одяг, дитячі іграшки, інші предмети побуту і навіть швейні машинки, матеріали для рукоділля та журнали мод обох частин Німеччини.

Як розповіла Радіо Свобода кураторка виставки, завідувачка відділу документів іноземними мовами Олена Степанюк, Берлінський мур не лише розділив Німеччину на західну й східну, він пройшов по долях людей, роз’єднав на довгі роки цілі родини. Тому дві частини виставки – «східну» і «західну» – розмежували імпровізованим муром з колючим дротом. «Нейтральну зону» оформили німецькими виданнями 1989 року, які писали про падіння стіни.

«Ця нейтральна смуга – ми її зробили як монстра, тому що вона й була монстром. Вона забирала життя, дуже багато життів», – сказала Олена Степанюк.

Через книги й домашні речі виставка розповідає про мур, який протягом 30 років підкреслював «різність» єдиної нації, поділив єдину країну на «захід» та «схід». Усі речі для інсталяції були принесені співробітниками та друзями бібліотеки, а також читачами. Є серед них справжні артефакти, зазначила кураторка.

«Що було в домі «східного» німця? Звичайно, посуд. Столовий сервіз «Мадонна». Це була мрія і господинь в Радянському Союзі. Якщо ти маєш «Мадонну» – ти дуже престижний наречений чи наречена. Цукерниця – то для особливих випадків. Кружка для пива і пивна серветка. Все це збереглося з тих часів. Багато речей представляють східну Німеччину. А от коли ми почали готувати частину експозицію, присвячену західній Німеччині, то зрозуміли, що речей обмаль. Наприклад, книги. Вони майже зовсім не потрапляли на територію СРСР, ми знайшли у нашому фонді лише кілька видань», – сказала Олена Степанюк.

Сьогодні у бібліотеці також розгорнули виставку інформаційно-просвітницьких матеріалів посольства Німеччини в Україні про історію створення та падіння муру.

Генеральний консул Німеччини Штефан Кайль провів паралелі між подіями минулого століття в Німеччині та сучасними в Україні.

«Я хоч і недавно в Україні, але вже неодноразово бував поблизу лінії розмежування (на Донбасі – ред.), яка не є фізичним муром, але означає те саме. І цей факт, звісно, дуже трагічний. Ми сподіваємось, що цей де-факто мур теж впаде», – зауважив він.

9 листопада 1989 року впав Берлінський мур, який розділяв НДР і ФРН майже тридцять років.



