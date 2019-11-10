Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах – фоторепортаж

8 Із нагоди річниці Берлін відвідало багато міжнародних делегацій і офіційних представників. Канцлер Німеччини Анґела Меркель у своєму виступі зазначила, що цінності, на яких заснована Європа, – свобода, демократія, рівність громадян, правова держава і повага до прав людини, – потребують захисту і зараз. Цей день, заявила вона, «особливим чином відображає як найжахливіші, так і найщасливіші моменти німецької історії, цей день нагадує нам про необхідність рішуче протистояти ненависті, расизму й антисемітизму». Канцлер Німеччини мала на увазі історичний збіг. 9 листопада 1989 року відбулося падіння Берлінського муру, а 9 листопада 1938 року в гітлерівській Німеччині пройшли єврейські погроми, після яких, як нагадала Меркель, почалися злочини нацистів проти людяності і Голокост