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10 листопада 2019, Київ 15:17
Новини | Події

Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах – фоторепортаж

Берлінський мур відокремлював Західний Берлін від східнонімецької держави НДР, яка перебувала в сфері впливу СРСР. Бетонна конструкція була споруджена в 1961 році. При спробах подолати її були вбиті сотні людей. 9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був проломлений. Ця подія стала символом падіння комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі і возз’єднання не лише Німеччини, а й Європи.

Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото &ndash; екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе
1 Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото – екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе
У програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книжок, авторські читання, поетичний слем. На фото &ndash; світлова інсталяція на Александерплац
2 У програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книжок, авторські читання, поетичний слем. На фото – світлова інсталяція на Александерплац
&laquo;Хмара&raquo; &ndash; одна з найбільших інсталяцій біля Бранденбурзьких воріт, що складається з приблизно 30 тисяч послань, у яких жителі і гості Берліну поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє
3 «Хмара» – одна з найбільших інсталяцій біля Бранденбурзьких воріт, що складається з приблизно 30 тисяч послань, у яких жителі і гості Берліну поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє
У місті скрізь відчувається &laquo;мур&raquo;. Радянський Союз, як міг, намагався показати свою велич і перевагу над Західною Німеччиною. На фото &ndash; Берлінська телевежа у східній частині, яку видно було через мур з усіх куточків міста (вигляд з Західного Берліну)
4 У місті скрізь відчувається «мур». Радянський Союз, як міг, намагався показати свою велич і перевагу над Західною Німеччиною. На фото – Берлінська телевежа у східній частині, яку видно було через мур з усіх куточків міста (вигляд з Західного Берліну)
Іще одне з визначних місць Східного Берліну &ndash; світовий годинник на Александерплац, який показує час у містах по всьому світі. 4&nbsp;листопада 1989 року тут відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР &ndash; за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами &laquo;Ми &ndash; народ!&raquo; закінчилися падінням Берлінського муру, який десятки років розділяв столицю Німеччини. Також &ndash; трамваї. Якщо ви їх бачите &ndash; ви у Східному Берліні
5 Іще одне з визначних місць Східного Берліну – світовий годинник на Александерплац, який показує час у містах по всьому світі. 4 листопада 1989 року тут відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який десятки років розділяв столицю Німеччини. Також – трамваї. Якщо ви їх бачите – ви у Східному Берліні
Вхід до станції метро &laquo;Бернауер-штрассе&raquo;. Під час холодної війни мур був навіть тут, під землею (архівне фото нижче)
6 Вхід до станції метро «Бернауер-штрассе». Під час холодної війни мур був навіть тут, під землею (архівне фото нижче)
Архівна фотографія підземної частини муру на станції метро &laquo;Бернауер-штрассе&raquo;
7 Архівна фотографія підземної частини муру на станції метро «Бернауер-штрассе»
Із нагоди річниці Берлін відвідало багато міжнародних делегацій і офіційних представників. Канцлер Німеччини Анґела Меркель у своєму виступі зазначила, що цінності, на яких заснована Європа, &ndash; свобода, демократія, рівність громадян, правова держава і повага до прав людини, &ndash; потребують захисту і зараз. Цей день, заявила вона, &laquo;особливим чином відображає як найжахливіші, так і найщасливіші моменти німецької історії, цей день нагадує нам про необхідність рішуче протистояти ненависті, расизму й антисемітизму&raquo;. Канцлер Німеччини мала на увазі історичний збіг. 9 листопада 1989 року відбулося падіння Берлінського муру, а 9 листопада 1938 року в гітлерівській Німеччині пройшли єврейські погроми, після яких, як нагадала Меркель, почалися злочини нацистів проти людяності і Голокост
8 Із нагоди річниці Берлін відвідало багато міжнародних делегацій і офіційних представників. Канцлер Німеччини Анґела Меркель у своєму виступі зазначила, що цінності, на яких заснована Європа, – свобода, демократія, рівність громадян, правова держава і повага до прав людини, – потребують захисту і зараз. Цей день, заявила вона, «особливим чином відображає як найжахливіші, так і найщасливіші моменти німецької історії, цей день нагадує нам про необхідність рішуче протистояти ненависті, расизму й антисемітизму». Канцлер Німеччини мала на увазі історичний збіг. 9 листопада 1989 року відбулося падіння Берлінського муру, а 9 листопада 1938 року в гітлерівській Німеччині пройшли єврейські погроми, після яких, як нагадала Меркель, почалися злочини нацистів проти людяності і Голокост
Меморіал пам&rsquo;яті убитих євреїв Європи. Він розташований в центрі Берліну між Бранденбурзькими воротами, елементами бункера колишнього керівництва нацистської Німеччини і місцем, де проходив Берлінський мур. Це величезне поле із понад 2&nbsp;700 сірих плит
9 Меморіал пам’яті убитих євреїв Європи. Він розташований в центрі Берліну між Бранденбурзькими воротами, елементами бункера колишнього керівництва нацистської Німеччини і місцем, де проходив Берлінський мур. Це величезне поле із понад 2 700 сірих плит
Через святкові заходи і підвищений рівень безпеки (на святкуванні також були присутні президенти Польщі, Угорщини, Чехії й Словаччини) центр міста у багатьох місцях був перегороджений парканами і поліцейськими кордонами
10 Через святкові заходи і підвищений рівень безпеки (на святкуванні також були присутні президенти Польщі, Угорщини, Чехії й Словаччини) центр міста у багатьох місцях був перегороджений парканами і поліцейськими кордонами
Три чверті центрального Берліну під час Другої світової війни було зруйновано. Наразі це видно лише в історичних місцях, де ці &laquo;шрами&raquo; лишили навмисне
11 Три чверті центрального Берліну під час Другої світової війни було зруйновано. Наразі це видно лише в історичних місцях, де ці «шрами» лишили навмисне
Рейхстаг. Саме на цій частині даху було зроблене відоме хрестоматійне радянське фото &laquo;Встановлення прапора над Рейхстагом&raquo;, яке було інсценізацією від самого початку і до самого кінця
12 Рейхстаг. Саме на цій частині даху було зроблене відоме хрестоматійне радянське фото «Встановлення прапора над Рейхстагом», яке було інсценізацією від самого початку і до самого кінця
У 2005 році Путін назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою 20-го сторіччя. У жовтні цього року він висловив надію, що другої Холодної війни не буде, додавши, що Росію вона в будь-якому разі зачепить меншою мірою завдяки передовим озброєнням. На фото &ndash; прапор з радянською зіркою на щоглі над посольством Росії у центрі Берліну
13 У 2005 році Путін назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою 20-го сторіччя. У жовтні цього року він висловив надію, що другої Холодної війни не буде, додавши, що Росію вона в будь-якому разі зачепить меншою мірою завдяки передовим озброєнням. На фото – прапор з радянською зіркою на щоглі над посольством Росії у центрі Берліну
Німці й туристи розглядають інформаційні стенди, присвячені річниці падіння муру. Цими днями їх можна було зустріти по усьому місту
14 Німці й туристи розглядають інформаційні стенди, присвячені річниці падіння муру. Цими днями їх можна було зустріти по усьому місту
&laquo;Чекпойнт Чарлі&raquo; &ndash; одне з відомих зараз туристичних місць, раніше був чи не найвідомішим пунктом перетину кордону між Східним і Західним Берліном. У 1991 році армія США офіційно покинула &laquo;Чекпойнт Чарлі&raquo;
15 «Чекпойнт Чарлі» – одне з відомих зараз туристичних місць, раніше був чи не найвідомішим пунктом перетину кордону між Східним і Західним Берліном. У 1991 році армія США офіційно покинула «Чекпойнт Чарлі»
Відкрита дискусія про сучасні наслідки Берлінської стіни у Sony-Center на Потсдамській площі
16 Відкрита дискусія про сучасні наслідки Берлінської стіни у Sony-Center на Потсдамській площі
Хрести з іменами вбитих під час спроби перетину муру. Загалом за весь період існування муру загинуло 140 людей. Останньою жертвою Берлінського муру став двадцятирічний Кріс Ґеффрой 5 лютого 1989 року (хрест праворуч)
17 Хрести з іменами вбитих під час спроби перетину муру. Загалом за весь період існування муру загинуло 140 людей. Останньою жертвою Берлінського муру став двадцятирічний Кріс Ґеффрой 5 лютого 1989 року (хрест праворуч)
За оцінками, урочистості в Берліні коштують близько 10 мільйонів євро
18 За оцінками, урочистості в Берліні коштують близько 10 мільйонів євро
Величезні черги охочих потрапити на грандіозний концерт біля Бранденбурзьких воріт створив додаткові незручності. Дехто з туристів жартував, що на святкування падіння &laquo;великого&raquo; муру з&rsquo;явилося багато &laquo;маленьких мурів&raquo;. Потрапили не всі. Багато людей, втомившись від чекання, вирушили додому
19 Величезні черги охочих потрапити на грандіозний концерт біля Бранденбурзьких воріт створив додаткові незручності. Дехто з туристів жартував, що на святкування падіння «великого» муру з’явилося багато «маленьких мурів». Потрапили не всі. Багато людей, втомившись від чекання, вирушили додому
Завершилося святкування величезним концертом перед Бранденбурзькими воротами
20 Завершилося святкування величезним концертом перед Бранденбурзькими воротами
І святковим салютом
21 І святковим салютом
Але Берлінський мур у головах лишається. Незважаючи на те, що Схід Німеччини в економічному плані упевнено наздоганяє Захід, за одним із опитувань, 57&nbsp;відсотків мешканців Сходу Німеччини заявили, що відчувають себе &laquo;громадянами другого сорту&raquo;, і майже половина з них не задоволені тим, як функціонує демократія
22 Але Берлінський мур у головах лишається. Незважаючи на те, що Схід Німеччини в економічному плані упевнено наздоганяє Захід, за одним із опитувань, 57 відсотків мешканців Сходу Німеччини заявили, що відчувають себе «громадянами другого сорту», і майже половина з них не задоволені тим, як функціонує демократія
Сприйняття возз&rsquo;єднання на Заході і на Сході відрізняється. Попри величезний термін у 30 років, німці говорять іще про принаймні пару поколінь, аби повністю загоїти рани суспільства і монолітно стати &laquo;Ми &ndash; народ!&raquo;​
23 Сприйняття возз’єднання на Заході і на Сході відрізняється. Попри величезний термін у 30 років, німці говорять іще про принаймні пару поколінь, аби повністю загоїти рани суспільства і монолітно стати «Ми – народ!»​
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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