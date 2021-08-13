У Росії стався вибух у маршрутці, одна людина загинула, ще 17 поранені

У російському місті Воронеж увечері 12 серпня стався вибух у міському рейсовому автобусі марки ПАЗ, повідомляють російські інформагенції. Одна жінка внаслідок отриманих травм померла, поранені ще 17 людей.

На місце події прибули співробітники ФСБ і експерти-криміналісти. Уламки автобуса досліджують на предмет вибухових речовин, які могли залишитися.

За попередніми повідомленнями, причиною вибуху стало газове обладнання. Нібито в автобусі виявився несправний один з балонів, установлених на даху, з нього стався витік.

Однак представник перевізника заявив агенції «РИА Новости», що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди.

Видання Baza також стверджує, що автобус був оснащений дизельним двигуном, і газового обладнання в ньому не було.

На кадрах вибуху, опублікованих виданням, не видно ніяких балонів, які були б встановлені на даху транспортного засобу.

Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи і про те, що до Воронежа направлені фахівці з Москви.

Офіційно про будь-які версії не повідомляється. Справу порушено за статтею «Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки».

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв сказав, що з 13 серпня водії громадського транспорту проситимуть пасажирів звертати увагу на будь-які сторонні предмети. Ці слова непрямо можуть свідчити, що розглядається і версія теракту.