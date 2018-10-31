Росія: вибух у Архангельську розслідують як теракт

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «теракт» через вибух в будівлі управляння ФСБ в Архангельську. Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Розслідувати справу буде центральний апарат відомства у Москві.

За попередньою інформацією, в результаті вибуху загинув 17-річний місцевий житель, який проніс в будівлю саморобний вибуховий пристрій. Його особа встановлена.

Незадовго до вибуху в Архангельську в одному з анархістських телеграм-чатів користувач під ніком Валер'ян Панов з емблемою RAF ( "Фракція червоної армії", німецька ліворадикальна угрупування) на аватарі написав, що вибуховий пристрій "ініціюється безпосередньо ним через натискання кнопки, закріпленої на кришці бомби ". Сам вибух він пояснює тим, що "ФСБ фабрикує справи і катує людей". У минулому користувачі чату припускали, що "Валер'ян Панов" – провокатор через підкреслено агресивний тон його повідомлень, повідомили у російській службі Радіо Свобода.

Вранці 31 жовтня стало відомо про вибух в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в Архангельську. Внаслідок вибуху один чоловік отримав поранення, від яких помер на місці події. Постраждали також троє працівників ФСБ.