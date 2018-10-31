Росія: одна людина загинула внаслідок вибуху біля будівлі ФСБ

В російському Архангельську стався вибух біля будівлі місцевого управління Федеральної служби безпеки, загинула одна людина, повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями, в момент вибуху чоловік знаходився біля центрального входу до будівлі і помер, коли медики, що прибули на місце події, намагалися надати йому першу допомогу.

Як повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС, загиблий не був співробітником управління. Його особу наразі встановлюють.

Губернатор регіону Ігор Орлов повідомив, що наразі здійснюється огляд місця події, а попередні висновки робити зарано.

З будівлі ФСБ евакуювали всіх працівників. Причини вибуху наразі невідомі.