У Росії затримали десятки учасників акцій на захист звинувачених в екстремізмі

У столиці Росії Москві і другому найбільшому місті Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників не узгоджених із владою акцій на підтримку звинувачених в екстремізмі, яких демонстранти вважають політв’язнями.

За повідомленнями, в Москві затримали 18 осіб, у Санкт-Петербурзі – близько 50, серед них і журналістів, яких потім відпустили.

Пікети на підтримку звинувачених в екстремізмі відбулися ще в кількох містах Росії.

Активісти виступають на захист молодиків, звинувачених у причетності до руху «Нова велич» і спільноти «Мережа», які, за версією російських силовиків, є екстремістськими організаціями. Затримані заявляють, що справи проти них сфабриковані, а дехто говорить і про застосування щодо них тортур (правоохоронці заперечують ці звинувачення).

Учасників раніше не відомого руху «Нова велич» арештували в Москві в середині березня. Їх звинуватили у створенні екстремістської спільноти. Четверо з них перебувають у слідчому ізоляторі, ще шестеро під домашнім арештом. Їхні прихильники стверджують, що саму цю групу фактично створив чоловік, який діяв як агент Федеральної служби безпеки Росії.

Спільнота «Мережа», за даними слідства, теж є екстремістською організацією з відділками в Москві, Санкт-Петербурзі, Пензі, а також у Білорусі. В цій справі проходять 11 осіб, анархістів і «антифашистів». Як вважають правоохоронці, вони готували в Росії теракти і готувалися до збройного заколоту.