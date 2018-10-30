ФСБ затримала підозрюваного в передачі даних про Петрова і Боширова

Співробітники Федеральної служби безпеки затримали працівника прикордонної служби, якого підозрюють в продажу інформації про поїздки «Руслана Боширова» і «Олександра Петрова», а також інших осіб. Про це повідомляє російське інформаційне агентство «Росбалт».

Як повідомляють в агентстві з посиланням на свої джерела, ФСБ провела більше 60 обшуків у приватних детективів і тих, кого помічали в торгівлі інормацією з закритих баз даних. В результаті затримали працівника прикордонної служби в Північно-Західному регіоні та співробітника Федеральної податкової служби.

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Джерело інформаційної агенції стверджує, що кримінальні провадження, порушені ФСБ, не пов’язані з розкриттям підозрюваних у справі отруєння Скрипалів, відомих як «Петров» і «Боширов».

Як повідомляють російські ЗМІ, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати повідомлення «Росбалту», заявивши, що не володіє інформацією.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

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Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в британському Солсбері 4 березня за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», розробка якого велася в Росії. Уряд Великої Британії поклав відповідальність за напад особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.