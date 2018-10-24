У Швейцарії розслідують справу про шпигунство з боку Росії

Уряд Швейцарії дозволив порушити кримінальну справу стосовно двох росіян, яких підозрюють у політичному шпигунстві.

За версією слідства, імовірні співробітники російської розвідки готували хакерську атаку на лабораторію радіологічного та хіміко-бактеріологічного аналізу міністерства оборони Швейцарії в місті Шпіц. Ця лабораторія брала участь у розслідуванні отруєння в англійському Солсбері Сергія і Юлії Скрипалів.

Крім цього, росіян, проти яких порушили кримінальну справу, вважають причетними до хакерської атаки на Всесвітнє антидопінгове агентство з метою отримати відомості у справі про застосування допінгу в російському спорті.

Імовірні російські шпигуни були затримані в Нідерландах ще навесні цього року. Пізніше їх вислали з країни. Влада Швейцарії не назвала імена підозрюваних. Однак, за даними групи розслідувачів Bellingcat, це можуть бути агенти Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, яких під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов підозрюють у Великій Британії в отруєнні Скрипалів.

Місяць тому США, Велика Британія, Нідерланди та ще кілька країн звинуватили військову розвідку Росії в кібератаках по всьому світу. Москва усі звинувачення відкидає.