CIT: Журналістів «Дождя» у московській квартирі міг зустріти «підставний Мішкін»

Московська квартира, де прописаний підозрюваний у отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля Олександр Мішкін, належить його дружині, а чоловік, який зустрів журналістів телеканалу «Дождь», може бути підставним агентом ГРУ. До таких висновків дійшла розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Як повідомили у Росреєстрі, квартирою володіє Мишкіна Надія Вікторівна. Вона ж вказана в документах на один з автомобілів, що належить Мішкіну.

Враховуючи, що чоловік, який зустрів журналістів у квартирі, також виявився Олександром Мишкіним, але з іншим по батькові, СІТ дійшла висновку, що це була «заздалегідь підготовлена, підставна людина. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

СІТ також з’ясувала, що квартирою другого підозрюваного у нападі на Скрипаля, Анатолія Чепіги, належить його дружині і дітям. Коли журналісти «Дождя» спробували туди потрапити, їх зустрів невідомий, що показав службове посвідчення і наказав їм піти.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

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Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли в британському Солсбері 4 березня з допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», розробка якого велася в Росії. Уряд Великої Британії поклав відповідальність за напад особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.