Росія: внаслідок вибуху в Архангельську постраждали троє працівників ФСБ – НАК

Вибух на вході до будівлі Федеральної служби безпеки в російському Архангельську спричинив поранення трьох працівників органу, повідомляє Національний антитерористичний комітет Росії.

У відомстві також стверджують, що чоловік, який загинув внаслідок вибуху, приніс вибуховий пристрій із собою.

«За попередніми даними, особа, яка зайшла в будівлю, дістала з сумки невстановлений предмет, який через деякий час вибухнув у нього в руках, внаслідок чого він отримав поранення, несумісні з життям. При цьому поранення різного ступеню тяжкості отримали три співробітника управління ФСБ», – йдеться в повідомленні НАК.

У комітеті додають, що постраждалі отримують медичну допомогу, а на місці події тривають слідчі заходи.

Вранці 31 жовтня стало відомо про вибух в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в Архангельську. Внаслідок вибуху один чоловік отримав поранення, від яких помер на місці події.