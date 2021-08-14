Місце подій піддається верифікації завдяки архітекутрим спорудам, відображеним на ролику. Reuters немає можливості точно встановити за допомогою незалежних джерел дату і час зйомок. Факт захоплення Кандагару підтвердив у п'ятницю, 13 серпня, представник уряду Афганістану. Згідно з заявою талібів, під їхнім контролем – офіс губернатора, будівля управління поліції і інші державні установи. Захоплена велика кількість озброєнь, боєприпасів і автомобілів урядових військ. Військовослужбовці частково захоплені в полон, частково повтікали. (Відео Reuters)



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