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Таліби підняли свій прапор над Кандагаром (відео)

Таліби підняли свій прапор над Кандагаром (відео)
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Таліби підняли свій прапор над Кандагаром (відео)

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При великому скупченні людей представники ісламістського угруповання «Талібан» підняли свій прапор над воротами, розташованими поруч з канцелярією губернатора Кандагару. Відео розмістив у Twitter представник «Талібану» в суботу, 14 серпня.

Місце подій піддається верифікації завдяки архітекутрим спорудам, відображеним на ролику. Reuters немає можливості точно встановити за допомогою незалежних джерел дату і час зйомок. Факт захоплення Кандагару підтвердив у п'ятницю, 13 серпня, представник уряду Афганістану. Згідно з заявою талібів, під їхнім контролем – офіс губернатора, будівля управління поліції і інші державні установи. Захоплена велика кількість озброєнь, боєприпасів і автомобілів урядових військ. Військовослужбовці частково захоплені в полон, частково повтікали. (Відео Reuters)

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