Афганістан: президент скликає нараду через наступ «Талібану»

Афганські високопосадовці зустрілися в президентському палаці в Кабулі 13 серпня, щоб обговорити безпекову ситуацію в країні, яка стрімко погіршується на тлі наступу екстремістського угруповання «Талібан», яке отримало контроль над Кандагаром та Гератом. Про це повідомляє афганська служба Радіо Свобода, зазначаючи, що президент Ашраф Гані зробить заяву незабаром.

Очікується, що згодом на екстрене засідання зберуться посли країн НАТО, щоб обговорити ситуацію в Афганістані – про це повідомляє агентство AFP із посиланням на свої джерела.

Наразі «Талібан» загалом захопив п’ять провінційних столиць за останні 24 години – деякі з них здалися без опору.

Місцева служба Радіо Свобода, Радіо Азаді, повідомила, що місцеві жителі знайшли тіла чотирьох людей зі зв’язаними руками, вбитих пострілами в голову, в районі Бала Карз поблизу Кандагара. Наразі достеменно невідомі особи жертв та причини їх вбивства.

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Раніше правозахисні групи звинувачували талібів у вбивствах із мотивів помсти після захоплення району Спін Болдак у Кандагарі.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 13 серпня під час виступу по радіо застеріг, що Афганістан на межі перетворення на «державу, що провалилася», яке може привабити до неї повернення бойовиків екстремістської мережі «Аль-Каїда». Воллес назвав виведення міжнародного контингенту з Афганістану «помилкою в тому вигляді, в якому це було зроблено».

«Ми, як міжнародна спільнота, скоріш за все, матимемо справу з наслідками цього (рішення – ред.)», – додав він.

Міністр додав, що західні країни «можуть повернутися» до Афганістану, якщо таліби почнуть «надавати притулок «Аль-Каїді».

Організація Об’єднаних Націй попередила, що, якщо наступ талібів досягне столиці, це матиме «катастрофічний вплив на мирне населення». Водночас немає ознак того, щоб переговори мали шанси припинити бої.