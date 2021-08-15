Кабул залишається єдиним ключовим містом Афганістану, яке ще не контролюють таліби

Таліби близькі до того, щоб узяти під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Станом на ранок 15 серпня Кабул залишається єдиним великим містом країни, яке ще утримують урядові сили.

Уранці 15 серпня бойовики без бою зайняли Джелалабад, важливий центр на сході Афганістану. Тепер для них відкрилися транспортні шляхи, що зв’язують країну з Пакистаном. Захоплення Джелалабада слідує за перемогою талібів у Мазарі-Шарифі. Це місто вважалося північним бастіоном афганської влади. Таким чином, таліби контролюють вже приблизно дві третини, 23 з 34 адміністративних столиць афганських провінцій.

Стрімкий відступ афганської армії посилює тиск на президента Ашрафа Гані. Лунають заклики до його відставки.

США проводять евакуцію свого посольства в Кабулі. З ранку неділі співробітники дипломатичної місії прибувають до аеропорту, де сідають у кілька великих транспортних літаків. Для допомоги в проведенні цієї операції Сполучені Штати залучили близько п’яти тисяч американських військовослужбовців.