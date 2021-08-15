У Кабулі відбуваються переговори між талібами та урядом Афганістану про перехід влади

Представники талібів 15 серпня прибули до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі для переговорів про умови мирної переходу влади, повідомляє Associated Press із посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Цю ж інформацію підтвердив афганській службі Радіо Свобода представник руху «Талібан», який не надав інших подробиць.

Раніше 15 серпня таліби заявили, що не планують захоплювати столицю Афганістану «силою» і «ведуть переговори з іншою стороною про мирний вхід до Кабула». Бойовики заявили, що наказали своїм підлеглим залишатися на околицях столиці Афганістану.

Уранці 15 серпня бойовики без бою зайняли Джелалабад, важливий центр на сході Афганістану. Тепер для них відкрилися транспортні шляхи, що зв’язують країну з Пакистаном. Захоплення Джелалабада слідує за перемогою талібів у Мазарі-Шарифі. Це місто вважалося північним бастіоном афганської влади. Таким чином, таліби контролюють вже приблизно понад дві третини з 34 адміністративних столиць афганських провінцій.

США проводять евакуацію свого посольства в Кабулі. З ранку неділі співробітники дипломатичної місії прибувають до аеропорту, де сідають у кілька великих транспортних літаків. Для допомоги в проведенні цієї операції Сполучені Штати залучили близько п’яти тисяч американських військовослужбовців.