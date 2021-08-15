Радіо Свобода Weekly: Входження талібів до Кабула та «мирний перехід» влади – що відбувається в Афганістані?

Наступ «Талібану» в Афганістані: що важливо знати?

Таліби увійшли до Кабула і прибули до президентського палацу для переговорів про умови «мирного переходу» влади, повідомляє Associated Press. Після чого президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну, повідомив голова Ради національного примирення країни Абдулла Абдулла.

Таліби раніше заявили, що не планують захоплювати столицю Афганістану «силою» і «ведуть переговори з іншою стороною про «мирний» вхід до Кабула». Бойовики заявили, що наказали своїм підлеглим залишатися на околицях столиці Афганістану.

Тим часом Албанія прийняла прохання США тимчасово прийняти афганців, які втікають зі своєї країни.

Таким чином «Талібан» активно продовжує наступ. Сполучені Штати Америки і їхні союзники, які підтримують цей уряд, тим не менше, продовжують завершувати виведення з країни своїх бойових сил. Що ж саме відбувається в Афганістані і що цьому передувало? Читайте у матеріалі.

Що стоїть за акціями протесту біля Офісу президента? Реакція соцмереж

Поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень правоохоронцям під час мітингу біля Офісу президента. Семеро співробітників поліції і кілька нацгвардійців отримали травми внаслідок сутичок із представниками «Національного корпусу». В свою чергу, у «Національному корпусі» також повідомляють про потерпілого мітингувальника. Що стоїть за акціями протесту, організованими праворадикалами, і які вони матимуть наслідки? Читайте.

Залишаємо «совковість» у минулому: Міноборони озвучило деталі параду до Дня Незалежності

У Міноборони заявили, що у 30-ту річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів. Відтак:

Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ та привітання кожної «коробки» окремо. «Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію».

Загалом у параді візьмуть участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців – це учасники бойових дій.

Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде. Кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком «Учасник параду».

Оригінал Конституції Орлика» прибув до України

Вперше з моменту написання гетьманом Пилипом Орликом в 1710 році, його Конституція виставлена в Україні, куди прибула зі Швеції, де постійно зберігається цей латиномовний манускрипт.

Ця Конституція випереджала свій час, але чому про неї й досі мало знають і в Україні, і у світі? В чому було новаторство думки Орлика? Чому багато положень Конституції початку 18-го століття й досі дуже актуальні для сучасної України? Відповіді – у відео ↓

Олімпіада, хейт і «знавець» гопака Скабєєва: інтерв’ю з Жаном Беленюком

Олімпіади стали суттєвим важелем пропаганди, і на це варто зважати, наголосив олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк. Він не погоджується з думкою, що «спорт поза політикою». Спорт, каже, інтегрований у політику, і це, зокрема, демонструє Росія.

Водночас Жан закликав не цькувати українську призерку Олімпіади у Токіо Ярославу Магучіх. Жан наголосив: і він, і Ярослава, і всі українські спортсмени не забувають, що між Україною та Росією триває війна. Як зауважив Жан Беленюк: він – не лише атлет, народний депутат, він представляє ЗСУ, і саме армія захищає Україну від агресора.

Далі – кілька спортивних новин за тиждень:

Призерка Олімпіади Магучіх прокоментувала фото з росіянкою. Каже, «в цьому не було ніякої політичної позиції». За словами Ярослави, вона усвідомлює, що між Україною та Росією триває війна.

Український суддя Павло Василинчук визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор 2020 року за версією оргкомітету боксерського турніру ігор.

Відомий український гонщик Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США. Він проїхав соляним озером у Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/год (172,61 км/год).

Український наставник клубу «Аль-Айн» Сергій Ребров наголосив, що «був би радий» очолити національну футбольну команду, однак наразі має контракт із клубом.

Паризький футбольний клуб ПСЖ офіційно підтвердив підписання контракту з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі. Раніше футболіст зі сльозами на очах оголосив, що залишив ФК «Барселона».

«В Україні з квітами зустрічатимуть російську армію»: чому Кремль поширює вигадки?

«Встануть всі до одного в Україні лише для того, щоб з квітами зустріти нашу російську армію», – захоплено заявила ведуча програми «60 минут» Ольга Скабєєва в ефірі кремлівського телеканалу. Оглядачі кажуть, що вже не вперше помічають подібний наратив у російських ЗМІ, який не відповідає дійсності.

Радіо Свобода разом з експертами розібрало деякі з наративів, які часто можна у тій чи іншій формі почути в ефірах кремлівського телебачення.

* як показало опитування, 70% українців не згодні з тезою Путіна про «єдність росіян та українців».

«Газпром» та інтереси Кремля в Україні. Що задумав Путін?

На заводі «Газпрому» у Новому Уренгої стався потужний вибух, наслідки якого призвели практично до повного припинення видобутку газу в Західному Сибіру і загрожують зупинкою всього газопереробного комплексу регіону. Вибух вже позначився на прокачуванні газу трубопроводом «Ямал – Європа». При цьому віддалені наслідки не може передбачити ніхто. Що задумав Путін? Читайте у колонці журналіста і політичний оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.

Медведчук і вишки Бойка. Де зараз Росія качає український газ?

Кримський кейс Медведчука! Слідчі розкрили подробиці справи обвинувачуваного у державній зраді Віктора Медведчука і віднайшли кримський слід у цій історії. З’ясувалося, кум Путіна за підтримки топ-політиків Кремля отримав у користування українське газове родовище неподалік берегів Криму. Перспективи видобутку родовища складають 38 мільярдів гривень. Детальніше – за лінком.

Турецький корвет для України: який корабель будують для Військово-морських сил?

Туреччина активно веде роботи з будівництва першого корвету класу Ada для Військово-морських сил України. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Андрій Таран. Спорудження корвета розділять на два етапи –корпус зберуть у Туреччині, а доводити до повної готовності планують вже на підприємстві в Україні. Державні випробування корвета, який зможе знищувати кораблі, бойові літаки і підводні човни супротивника повинні почати в 2023 році. Всього ж в українському військовому командуванні заявляють про потребу в чотирьох кораблях такого класу. Що це за техніка, як вона може змінити ситуацію в Чорному морі і чому рішення Міноборони про їхню закупівлю частина експертів вважає помилкою? Читайте.

Народного артиста Володимира Талашка звинувачують у домаганнях. Він заперечує, а соціальні мережі вирують

Кілька студенток, у минулому абітурієнток театрального вишу імені Карпенка-Карого звинуватили викладача і народного артиста України Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. В останні дні про це стало відомо широкому загалу, проте чутки про таку імовірну поведінку Талашка кружляють у театральній тусовці понад два десятиліття. За словами імовірних постраждалих, домагання відбувалися за схожою схемою: викладач запрошував студенток та абітурієнток нібито для репетицій до своєї квартири, а там пропонував зробити кілька фотографій із частковим оголенням.

В університеті імені Карпенка-Карого заявили, що створили групу з розслідування інформації про домагання. Сам Володимир Талашко усі звинувачення відкидає. Більше – у матеріалі.

Місто, що вмирає

Неподалік від зони бойових дій є невелике містечко Українськ. Час там ніби зупинився. Місто вже кілька років немов б'ється в передсмертних конвульсіях.

Після великої аварії містоутворювальне підприємство, шахта «Україна», так і не змогло повністю відновитися. Люди кидали роботу і роз'їжджалися, кидаючи житло. Хоча, ще десятиліття тому, квартири тут роздавали безкоштовно. Чи можна врятувати місто, що вмирає? ↓

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