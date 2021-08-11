«В Україні з квітами зустрічатимуть російську армію»: чому Кремль поширює вигадки?

«Встануть всі до одного в Україні лише для того, щоб з квітами зустріти нашу російську армію», – захоплено заявила ведуча програми «60 минут» Ольга Скабєєва в ефірі кремлівського телеканалу від 28 липня. Оглядачі кажуть, що вже не вперше помічають подібний наратив у російських ЗМІ, який не відповідає дійсності.

Радіо Свобода разом з експертами розбирає деякі з наративів, які часто можна у тій чи іншій формі почути в ефірах кремлівського телебачення.

Російська пропаганда активізується перед Днем Незалежності України, хоча й з денної повістки кремлівських телеканалів вона й не зникала, говорять експерти. Ба більше, скоро мають розпочатися російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021», що також відіграє роль в активізації певних наративів, додають фахівці.

«З квітами зустрічатимуть російську армію»

Російське вторгнення в Україну лояльна до Кремля телеведуча Ольга Скабєєва в етері від 28 липня заперечила, однак одразу додала: у разі вторгнення «встануть всі до одного в Україні лише для того, щоб з квітами зустріти нашу російську армію».

Подібний наратив у російських ЗМІ можна зустріти не вперше. Питання у тім, що саме вони намагаються цим продемонструвати.

Чеський безпековий експерт Роман Маца наголошує: такий тезис у корені неправильний.

Жодні танки в Україні не вітатимуться

«Жодні танки в Україні не вітатимуться. Присутність кількох озброєних незаконних бандитських угруповань, фінансованих Москвою, на території України ще не означає, шо українці радітимуть присутності російських танків у себе вдома», – наголошує експерт.

Він також проводить історичну паралель, наголошуючи, що таке вже було у 1968 році, «коли СРСР так само прийшов «визволяти», «рятувати» [Чехословаччину]. Всі ці слова – лише спроби виправдати агресію щодо суверенної країни».

«[Це] гібридна інформаційна атака для підкріплення тез, які були опубліковані в статті Путіна», – пояснює в коментарі Радіо Свобода політолог та політтехнолог Олександр Курбан.

Мова йде про нещодавню статтю російського президента Володимира Путіна, в якій він вчергове обґрунтовує свою тезу про те, що росіяни і українці – це нібито «один народ», а отже, «українців як таких і нема зовсім». Спеціалісти з протидії дезінформації раніше вже наголошували на тому, що ставитися до послання Путіна варто як до спецоперації, що виконується в певний час і має свою мету та аудиторію.

Курбан нагадує, що соціологічні дослідження показують: переважна більшість населення України насправді доволі негативно сприймає все, що йде з боку Сходу.

«Всі дуже добре зрозуміли, що таке прихід «русского мира», і такого «щастя» російським інтервентам вже ніхто не подарує», – додає він.

«Раніше Зеленський не був «бандерівцем»

Україна – одна з найбільш обговорюваних тем в етері кремлівських телеканалів вже не один рік.

«Вона постійно на повістці дня в Росії. Зараз ще, тим більше, має бути День Незалежності. Завжди у серпні Росія активізує пропаганду як в Україні, так і в Росії для власних громадян. Ну і не забуваймо, що скоро будуть військові російські навчання «Захід 2021», це так само спроби поговорити про Захід, спроби НАТО начебто наблизитися до російських кордонів, і про Україну», – говорить в коментарі Радіо Свобода керівниця ЦСКІБ Любов Цибульська.

На російських каналах роками критикують українську владу і навіть не скупляться на образливі випади на адресу українських політиків, зокрема президента Володимира Зеленського.

«Абсолютна непідготовленість оцього політичного класу, політикуму, як вони висловлюються, України до керівництва якою завгодно країною», – емоційно коментує один із запрошених експертів українську владу в прямому етері російського державного телеканалу.

Зеленського нещодавно назвали не тільки «бандерівцем», але й «нацистом», мовляв, інакше в Україні політичного успіху не досягти. Особливо не оцінили ухвалення закону про корінні народи.

Що криється за такою риторикою на адресу українського президента? Адже напередодні президентських виборів в Україні там говорили про нього зовсім в іншому ключі.

Це дуже просто пояснити, зауважує Курбан. Адже в 2019 році Зеленський йшов з ідеями примирення, з метою знайти якесь рішення «посередині». У росіян було враження, що Зеленський буде абсолютно протилежним своєму попереднику.

«Зеленський не виправдав надій і сподівань росіян в плані російсько-українського конфлікту, і тепер він так само стає «бандерівцем», так само стає «загрозою» для росіян», – пояснює Курбан.

«Обставини, специфіка, вимоги електорату змусили Зеленського бути радикальним в питаннях російсько-українського протистояння», – додає політолог.

До Зеленського позитивно ставилися лише під час передвиборчої кампанії, говорить Цибульська, а як тільки він переміг на виборах – стало зрозуміло, що вони його нещадно критикують і починають до нього застосовувати ті ж самі тези, що й до Порошенка, п’ятого президента України.

Зараз активізувалася критика Зеленського у зв'язку з тиском на Медведчука, у зв'язку з закриттям проросійських телеканалів в Україні, додає експертка.

Пропаганда тому і діє, що вона постійно повторюється

«Не було взято прямого курсу на Росію, відповідно, звісно, вони повторюють ті ж самі тези. Більше того, пропаганда тому і діє, що вона постійно повторюється», – пояснює Цибульська. А на російських телеканалах роками повторюють одне й те саме, додає вона.

Чому саме такий наратив?

«Наратив про «фашистів» ізолює Україну від міжнародної спільноти. Фашизм – це явище, до якого абсолютно немає толерантності в західному світі. Відповідно, навішування ярлика на українців, що вони – «фашисти», посилює ось цю прірву, цей розрив з західними суспільствами. На жаль, цей наратив є надзвичайно шкідливим», – пояснює Цибульська.

«Погроза чи анонс із зачистки Донбасу»

На початку серпня президент України заявив, що окуповані території на Донбасі ніколи не будуть російськими, і закликав тих жителів цих територій, які не вважають, що Донбас – це Україна, їхати і «шукати собі місце в Росії».

«Ті люди, які живуть нині на окупованій території Донбасу та Криму, мають зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: це Батьківщина чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що це діло праве і нам у Росію, що ми росіяни – це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи», – заявив Зеленський.

Водночас Зеленський звернувся і до тих жителів окупованих територій, які вважають себе українцями.

«Якщо ти відчуваєш, що Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову, ... якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому разі», – сказав він.

На російських телеканалах заяви Зеленського розцінили як підготовку до «зачистки Донбасу».

«Звучить як погроза чи анонс операції із зачистки Донбасу. Хочу просто нагадати Володимиру Олександровичу, що на Донбасі видано вже мінімум мільйон паспортів з двоголовим орлом. Тобто він погрожує росіянам зараз», – заявила Скабєєва в одному з нещодавніх етерів.

«Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології «русского мира», елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав. Під виглядом «захисту російських співвітчизників» війська Росії окупували частини територій Грузії й України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії», – заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наприкінці червня.

Як Україна, так і міжнародна спільнота засудили російську паспортизацію на Донбасі.

Чому важливо аналізувати російські ЗМІ?

Експерти, які глибоко вивчають питання російської пропаганди та дезінформації, наголошують на важливості її детального вивчення. Причин на це кілька.

Сьогодні будь-який геополітичний конфлікт – вже «не та класична війна, до якої ми звикли», зауважує Курбан. Війни йдуть у гібридному форматі – вони починаються з «атаки мізків», з атаки суспільної думки, з атаки інформаційного простору противника. Росія, перш ніж напасти, активно інформаційно обробляла населення, зазначає експерт.

«Тому для того, щоб розуміти, чого очікувати далі, у короткій, дальній і середній перспективі, дуже важливо відслідковувати інформаційний простір» і власний, і противника.

«До війни з Україною Росія готувала своє населення ще з 90-х років», – додає він.

«Тому такі наративи треба відслідковувати, аналізувати, бо це дасть можливість передбачати характер, специфіку, особливості реальних атак в реальному світі», – наголошує Курбан.

Чеський безпековий експерт Роман Маца погоджується з такою думкою.

«Коли я працюю з російською пропагандою, мене як громадянина Європи в першу чергу цікавить безпека власних кордонів. Безліч радикальних угруповань легко переконати такими пропагандистськими лозунгами, тож зосереджувати свою увагу на цьому, звісно, дуже важливо», – наголошує чеський безпековий експерт Роман Маца.

Тим не менш, пересічним людям дивитися російську пропаганду не радять.

«Вам здається, що ви зможете відрізнити, де – правда, а де – брехня, але насправді те, як працює російська пропаганда – це дуже складні і маніпулятивні технології, – зазначає Цибульська. – Пропаганду мають вивчати експерти – ті, хто знається на тактиці гібридної війни, ті, хто може зробити деконструкт, проаналізувати правильно, надати експертизу вже – чи то експертним іншим групам, чи то загалом суспільству», – пояснює Цибульська.