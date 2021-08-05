Зеленський порадив виїжджати в Росію українцям із Донбасу, які вважають себе росіянами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані території на Донбасі ніколи не будуть російськими, і закликав тих жителів цих територій, які вважають себе росіянами, а регіон – російським, їхати і «шукати собі місце в Росії».

Зеленський сказав про це в інтерв’ю телеканалу «Дім».

«Ті люди, які живуть нині на окупованій території Донбасу та Криму мають зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: це Батьківщина чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що це діло праве і нам у Росію, що ми росіяни – це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи», – заявив Зеленський.

«Для майбутнього своїх дітей і онуків, якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, відчуваючи, що це Росія, якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти: в ім’я своїх дітей та онуків уже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Тому що без України на цій території цивілізації не буде», – додав президент.

За його словами, «Україна зростатиме вгору, буде все будуватися, це однозначно, а Донбас – в окупованому й відрізаному вигляді нікуди зростати не буде».

Водночас Зеленський звернувся і до тих жителів окупованих територій, які вважають себе українцями.

«Якщо ти відчуваєш, що Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову,... якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому разі», – сказав він.

У травні цього року МВС Росії відзвітувало, нібито російське громадянство отримали близько 527 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Перевірити ці твердження наразі неможливо.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

ЦВК Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу на виборах до Держдуми, що відбудуться у вересні.

МЗС України висловило протест через це.

3 серпня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дім» заявив, що деокупація Криму є «лише питанням часу».

Українська влада ініціювала створення міжнародного майданчика з деокупації Криму «Кримська платформа». Її саміт запланований на 23 серпня.

У березні цього року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Стратегія визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.