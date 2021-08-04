Кількість учасників «Кримської платформи» досягла 31 – МЗС

Участь у саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня, підтвердив вже 31 партнер України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Щойно отримали ще одне підтвердження участі в «Кримській платформі» від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму», – написав Кулеба у твіттері. Про кого саме йдеться – міністр не уточнив.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.