Зеленський: «Крим ніколи не буде російською територією»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дім» заявив, що деокупація Криму є «лише питанням часу».

«Крим ніколи не буде російською територією. Не можна голову прошити (кримським – ред.) татарам і сказати «вас тут не було», «депортацію вигадали». Це неможливо. Та хоч перепишіть історію, хоч міста переназвіть. Всі вони повернуться до себе додому. Це лише питання часу», – сказав Зеленський.

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін у телеграм-каналі відреагував на слова президента України: «Бувають різні заяви, але ця відноситься до тих, які краще не робити, якщо сам не щирий і не любиш. Якщо під «любов'ю» Зеленський розуміє водну, енергетичну, транспортну, продовольчу і фінансову блокаду, які він оголосив жителям Криму, то це не любов, а геноцид. Задумайтесь, що могло бути з жителями Криму без продовольства, води».

Раніше українська влада ініціювала створення міжнародного майданчика з деокупації Криму «Кримська платформа». Її саміт запланований на 23 серпня.