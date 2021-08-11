Опитування: 70% українців не згодні з тезою Путіна про «єдність росіян та українців»

Переважна більшість українців не згодна з тезою президента Росії Володимира Путіна про «історичну єдність росіян та українців». Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

70 відсотків українців не погодилися з цією тезою, згоду висловили 12,5 відсотки респондентів, не визначилися – 17 відсотків.

Незгоду висловили 52 відсотки опитаних на сході України (22 відсотки згодні), 59 відсотків на півдні (19 відсотків згодні), у центрі – відповідно 74 і 12 відсотків, на заході країни – відповідно 90 і 0,4 відсотка.

Більша частка незгодних серед україномовних респондентів (тих, хто вдома спілкується українською) – 81 відсоток, однак і серед російськомовних вони складають більшість – 55 відсотків. Згодні у цих групах з Путіним відповідно 7 та 21 відсоток.

У партійному розрізі позицію російського президента не поділяють 92 відсотків виборців партії «Європейська солідарність» (3 відсотки згодні з нею), 82 відсотки виборців «Батьківщини» (згодні 8,5 відсотка), 79,5 відсотки електорату «Слуги народу» (згодні 6 відсотків). Лише серед виборців «ОПЗЖ» частки не згодних і згодних досить близькі – 40 і 33 відсотки відповідно.

12 липня на сайті Кремля опублікували статтю президента Росії, яка починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичну концепцію, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси ... від Ладоги, Новгорода, Пскова в Київ і Чернігів – були об’єднані однією мовою».

Існування сучасної України Путін сприймає як проєкт «анти-Росії» і стверджує, що для мільйонів людей в Україні такий проєкт нібито неприйнятний, а російська влада ніколи не допустить, щоб «наші історичні території і близьких для нас людей, які проживають там, використовували проти Росії».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було достатньо часу, щоб прочитати статтю Путіна, але відзначив, що вона була опублікована і українською мовою.

Українські експерти загалом розцінили текст як спецоперацію проти України.