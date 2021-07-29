«Це царі говорили: один народ». Тривожні очікування серпня в Україні

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян країни з 1033-річчям Хрещення Київської Русі-України.

Київська Русь – це матір нашої історії. 24 області України та півострів Крим – її рідні діти. А двоюрідним племінникам та дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок

«Київська Русь – це матір нашої історії, – говорить Зеленський у відеозверненні. – 24 області України та півострів Крим – її рідні діти. І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам та дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок. І намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вона відбулась, за тисячі кілометрів».

У словах про «двоюрідних племінників» багато хто побачив відповідь на статтю російського президента. Володимир Путін 12 липня опублікував на сайті Кремля статтю, в якій висловив думку, що росіяни і українці, з точки зору їхнього історичного розвитку, по суті, є «одним народом». Публікація викликала дискусію, з думкою російського президента, зокрема, не погодилося чимало українських істориків. А що думають з цього приводу звичайні українці, спробувала з’ясувати соціологічна група «Рейтинг», яка має свої відділення в Києві та Львові та спеціалізується на різних соціологічних дослідженнях, як підкреслюється на її сайті, з дотриманням міжнародних стандартів.

Організатори дослідження зробили одну неправильну річ: в одному питанні об’єднали дві різні цитати

23–25 липня 2021 року соціологи цієї компанії провели опитування, в якому брали участь 2500 респондентів у всіх регіонах України, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Одне з запитань, поставлених українцям, було сформульоване так: «Нещодавно президент Росії Путін заявив, що «росіяни і українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору». Чи згодні ви з цим?». 41 відсоток опитаних погодилися, а 55 відсотків не погодилися з таким твердженням президента РФ.

Точно такого формулювання, як в опитуванні групи «Рейтинг», в статті Путіна немає, і це могло ввести частину респондентів в оману, переконаний український політолог, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань:

– Організатори цього дослідження зробили одну неправильну річ: в одному питанні об’єднали дві різні цитати. Одна справа говорити про «один народ», і в цьому випадку українці будуть проти, інша – про історичну і культурну спільність. Вона була (спільність), і Радянський Союз, і Російська імперія, і православна цивілізація – все це було. І в статті Путіна, до речі, ви не знайдете такої прямої цитати, як в опитуванні «Рейтингу». І, безумовно, саме таке формулювання вплинуло на відповіді респондентів, воно багатьох із них збивало з пантелику. Це помилка соціологів, їм слід було проконсультуватися з істориками. Упевнений, якби вони правильно сформулювали питання – відсоток тих, хто не згоден з позицією Путіна, був би набагато більшим.

Навіть за радянських часів ніхто не заявляв, що «українці і росіяни – один народ» і «один етнос»

Що ж стосується статті Путіна, то в ній кілька разів повторюється твердження, що українського народу як окремого немає. І це насправді суперечить навіть радянському підходу і тому, що говорив ще Володимир Ленін, а вождь більшовиків, як відомо, називав найлютішим ворогом держави великоруський шовінізм. Російський президент, як ми бачимо, повертається до імперського, царського підходу. Це царі говорили: один народ, одна віра, один самодержець. Заперечення Путіним України як держави і її народу – це маячня. Навіть за радянських часів ніхто не заявляв, що «українці і росіяни – один народ» і «один етнос». Зараз такі слова все частіше звучать з вуст Путіна – і це верхівка наукової безграмотності, цинізму і політичної маніпуляції.

Із політологом Олексієм Гаранем згоден і заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха, який також звертає увагу на не зовсім коректне формулювання питання в дослідженні групи «Рейтинг».

– Звичайно ж, окремо поставити запитання про «один народ» і «один історичний духовний простір» було б правильніше. Але в принципі – і показник 55 відсотків тих, хто не згоден з Путіним, – свідчить про загальну тенденцію: більшість громадян України не сприймають таку позицію. І вже ніколи не будуть сприймати. І цілком зрозуміло, чому. Українці виявилися більш підкованими в історичних питаннях, ніж Путін. Тому що вони розуміють слово «народ» як людей, об’єднаних в рамках однієї держави, а не об’єднаних мовою або якимись окремими історичними обставинами.

Свого часу Адольф Гітлер використовував категорію «єдиний народ» щодо німців, які жили в різних державах, і здійснив експансію і анексію

Можна згадати, що свого часу Адольф Гітлер використовував категорію «єдиний народ» щодо німців, які жили в різних державах, і здійснив експансію і анексію. Боюся, що і нинішній господар Кремля може піти і далі цим же шляхом.

А українці чудово розуміють, що в сучасному суспільстві народ – це політична нація, що самовизначилася. І таке розуміння народу набагато більше відповідає духу XXI століття, ніж те, що зараз бачить російська верхівка, – зазначає соціолог Євген Головаха.

Згідно з результатами дослідження групи «Рейтинг», серед опитаних жителів сходу України, а також парафіян Української православної церкви (Московського патріархату) з думкою президента Росії згодні понад 60 відсотків. Серед виборців низки опозиційних партій, які вважаються проросійськими, зокрема «Опозиційної платформи – За життя» (один з лідерів цієї партії кум Путіна Віктор Медведчук), – цей відсоток ще вищий. Більшість виборців партії «Слуга народу» президента Володимира Зеленського не згодні з думкою Путіна. Найбільше незгодних з ним – майже 90 відсотків – серед прихильників колишнього президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Результати соціологічного дослідження коментує депутатка Верховної Ради від партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз:

– Відповіді українців в цьому опитуванні необхідно враховувати при формуванні державної інформаційної політики для розвінчання міфів Російської Федерації, які вона використовує для досягнення своїх геополітичних цілей. Ми повинні більше говорити про нашу самоідентичність, про те, що українці не є одним народом з росіянами. І міфи історика Путіна щодо того, що ми – «один народ з росіянами», – ніщо інше, як черговий механізм впливу Кремля на свідомість українського суспільства. Впевнена, що точно так, як міф ворожого сприйняття НАТО зруйнувала агресія РФ протягом останніх семи років – точно так само буде зруйнований і міф Путіна про «один народ».

Москва давно намагається «нав’язати» Києву історичну єдність двох народів. Тези про «єдиний історичний простір», «духовний простір» почали часто звучати з вуст Володимира Путіна ще після Помаранчевої революції в Україні в 2004 році. В наступному місяці Україна буде відзначати 30-у річницю своєї незалежності, яка насправді, як підкреслює українська влада, своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію, – каже Ірина Фріз.

Саакашвілі: «Росія готується до масштабного вторгнення в Україну»

Голова Виконавчого комітету реформ України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає, що нинішня ситуації довкола України дуже нагадує сценарій підготовки Росією до війни з Грузією (в ніч на 8 серпня 2008 року грузинські військові увійшли в Цхінвалі, а потім були вибиті звідти армією Росії, що дійшла за п’ять днів майже до Тбілісі). В ефірі телеканалу «Україна 24» Саакашвілі назвав нещодавню статтю Путіна, яка була оприлюднена як російською, так і українською мовами, «ідеологічною підготовкою» Москви до вторгнення в Україну.

Остання стаття Путіна демонструє, що його мета – не «Новоросія» і не Донбас, а Київ

«Те, що зараз відбувається довкола України, мені дуже сильно нагадує те, що відбувалося в 2008 році. Аналогій дуже багато. По-перше, нарощування сил. Протягом декількох місяців йшло нарощування сил навколо Грузії, зараз йде нарощування сил навколо України. В окупований Крим перекинули впродовж останнього часу всі десантні групи, які є в Росії, крім далекосхідних. Це не може бути просто військовий маневр, тому що це великі сили, можливості і засоби. Путін відчуває реакцію Заходу на свої заяви і дії. Остання стаття Путіна демонструє, що його мета – не «Новоросія» і не Донбас, а Київ – як духовна православна столиця. В цій статті він згадує і острів Зміїний. У них є один план – консервативний: захопити острів Зміїний, де розміщується український спецназ. Після захоплення острова Зміїний вони мають намір розмістити там засоби ППО – С-400, щоб повністю вторгнутися в систему ППО НАТО. Потім почнуть «душити» Одеський, Південний, Чорноморський порти морською блокадою в Чорному морі, точно так само, як вони «задушили» Маріупольський порт, контролюючи Керченську протоку між Азовським і Чорним морями», – заявив Михайло Саакашвілі.

Український острів Зміїний розташований в північно-західній частині Чорного моря, в 37 кілометрах від узбережжя на схід від дельти Дунаю. Відстань від Одеси – 120 кілометрів. Довжина у крайніх точках – 662 метри, а ширина – 560 метрів. У 1948 році Румунія подарувала Зміїний Радянському Союзу, який використовував його для дислокації радарної станції. Після розвалу СРСР Зміїний відійшов Україні. Те, що Росія може заблокувати прохід військових кораблів і торговельних суден, що прямують в українські чорноморські порти, експерти не виключали давно. Однак впродовж останніх місяців такий сценарій стає все більш імовірним. Особливо після українсько-американських військово-морських навчань «Сі Бриз-2021», що відбулися в кінці червня – на початку липня у Чорному морі за участю країн НАТО та їх партнерів.

Маневрам передували щонайменше два інциденти – довкола британського есмінця Defender і корабля ВМС Нідерландів Evertsen. По першому російські військові відкривали попереджувальний вогонь біля берегів Криму, стверджуючи, що він нібито зайшов в російські води, а по другому кораблю імітували повітряну атаку, заявляючи, що Evertsen наблизився на неприпустиму відстань до Керченської протоки.

Крім захоплення острова Зміїний, за словами Саакашвілі, у Кремля є й інший сценарій щодо України. Він полягає у висадці російських військ на лінії Маріуполь – Запоріжжя – Херсон – Миколаїв і подальший наступ на південний фланг української держави.

«Путіну потрібна вся Україна»

Як показує історія, саме в серпні впродовж останніх десятиліть на пострадянському просторі відбувалося чимало тривожних подій. Чи можлива нова військова операція Росії проти України? Політолог Олексій Гарань каже так:

– Путіну потрібні не тільки Крим і Донбас – йому потрібна вся Україна. Що далі буде робити Путін, ми не знаємо. Ми нічого не можемо виключати, коли мова йде про подальші кроки диктатора. У Путіна є ідеологічні мотиви. І слід зазначити, що Путін не самотній: так само, як він, думає і кремлівська еліта, і, на жаль, багато росіян потрапили під вплив путінської пропаганди. Вони все ще думають, що Україну можна повернути до складу нової імперії або якогось Євразійського союзу. На початку 2014 року хтось міг уявити, що Путін піде на порушення всіх міжнародно-правових договорів і окупує Крим? Чи хтось міг уявити, що росіяни будуть стріляти в російськомовних українців і вбивати їх в Донецькій і Луганській областях? Що Путін відправить регулярну російську армію на територію України? У це ніхто не міг повірити. Але, на жаль, Путін це зробив. Тому, повторюся, від Путіна можна очікувати всього чого завгодно і в будь-який момент.

Депутатка Верховної Ради Ірина Фріз вважає, що рішення Заходу не перешкоджати завершенню добудови російського газопроводу «Північний потік-2» збільшує ризики нової військової операції Кремля проти України.

Ми повинні готуватися до всіх можливих кремлівських сценаріїв

– Загроза прямого вторгнення зросла в рази після того, як на фінішну пряму вийшла добудова газопроводу «Північний потік-2» дном Балтійського моря з Росії до Німеччини (цей газопровід, переконані в Києві, покликаний припинити транзит російського газу через Україну в країни ЄС – ред.). Для України це питання не тільки енергетичної, економічної безпеки, але, перш за все, питання збереження нашої незалежності та суверенітету. Сумно, що Європа прийняла позицію Путіна щодо того, що «Північний потік-2» виключно економічний проєкт. Думаю, що скоро вони відчують шантаж російського президента, який буде перекривати одну або іншу трубу на «ремонт» для штучного підвищення вартості газу на європейському ринку. Тому можемо констатувати, що проєкт «Північний потік-2», що завершується – перемога Путіна і поразка чинного українського президента Володимира Зеленського. З огляду на нарощування Росією військової потенціалу, в тому числі на території Донбасу, ми не можемо виключати і нової масштабної агресії Росії щодо України (Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків, Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці» – ред.). Ми повинні готуватися до всіх можливих кремлівських сценаріїв, оскільки вже очевидно, що відпускати зі свого імперського ореолу Україну Росія не буде, – вважає депутатка Верховної Ради України від партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

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