Зеленський підтримав перехід Путіна на українську мову в статті про «один народ»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не мав достатньо часу, щоб прочитати повністю статтю Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців», оскільки в українського лідера «вчора були важливі зустрічі» (переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні – ред.). Водночас Зеленський відзначив перехід російського президента на українську мову (стаття на офіційному сайті Путіна розміщена і російською, і українською).

«Якщо президент Росії, почав писати статті українською мовою, значить, ми все правильно робимо. Я підтримую такий підхід», – сказава Зеленський, додавши, що «ми обов'язково вивчимо всю статтю» і «подумаємо, як на неї відповісти».

Раніше 13 липня міністр культури Олександр Ткаченко став першим представником української влади, який відреагував на статтю Путіна.

Чиновник заявив у сервісі Telegram, що трактування Путіним історії «не відрізняється особливою оригінальністю», бо «переписувати історію почали ще російські царі».

Президент РФ Володимир Путін 12 липня опублікував на своєму офіційному сайті статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Матеріал викладено російською та українською мовами.

Стаття починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичні концепції, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси… від Ладоги, Новгорода, Пскова до Києва і Чернігова – були об’єднані однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською)».