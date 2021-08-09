В Офісі президента нагадали про окупацію Криму в Міжнародний день корінних народів

У понеділок, 9 серпня, в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день корінних народів. У це свято в Офісі президента нагадали про анексію Криму Росією і порушеннях прав корінного народу України – кримських татар.

«У цей день Україна в черговий раз акцентує увагу міжнародної спільноти на необхідність активно боротися за повернення Криму під контроль нашої держави. Всі демократичні країни, які поважають права людини, запрошені приєднатися до роботи установчого саміту ініціативи «Кримська платформа», яка об’єднає усі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова і захисту прав корінних народів, що сформувалися на його території», – мовиться у повідомленні на сайті офісу президента.

В ОП підкреслили, що для України питання захисту корінних народів стоїть особливо гостро через анексію Росією Кримського півострова, оскільки саме на його території сформувалися такі народи, як кримські татари, караїми та кримчаки.

«Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Вбивства, насильницькі зникнення, катування, свавільні обшуки та затримання, безпідставні звинувачення та засудження, заборона діяльності представницьких органів корінних народів та знищення свободи слова – такі методи використовує окупаційна влада, щоб зламати спротив кримськотатарського та інших народів на Кримському півострові», – наголосили в ОП

Зазначається, що Українська держава бачить своїм головним завданням звільнення окупованого Криму та захист корінних народів від переслідувань.

В Україні 23 липня набув чинності закон про корінні народи. Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон «Про корінні народи України» 21 липня. Верховна Рада ухвалила документ 1 липня 2021 року.

Згідно з законом, він спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних й інших прав корінних народів, надання їм механізмів і інструментів роботи з Українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Раніше в Держдумі Росії ухвалили заяву, що засуджувала український законопроєкт про корінні народи. Президент Росії Володимир Путін заявив, що документ є «потужним ударом по росіянах», а пізніше порівняв його зі зброєю масового ураження.