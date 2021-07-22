Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про корінні народи». Про це повідомляє Офіс президента 21 липня.

«Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з Українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів», – мовиться у повідомленні.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

«Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України», – мовиться у документі.

Закон забороняє заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України.

Представницькі органи корінних народів можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Верховна Рада ухвалила закон «Про корінні народи» 1 липня 2021 року. 8 липня його підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.