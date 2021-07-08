Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про корінні народи». Як свідчить сайт парламенту, закон повернуто з його підписом 8 липня.

Надалі документ повинен підписати президент Володимир Зеленський. Закон набуде чинності в день офіційного опублікування – це станеться після підпису голови держави.

Верховна Рада ухвалила закон «Про корінні народи» 1 липня 2021 року.

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Документом корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Законом також визначено правовий статус представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.

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У червні президент Росії Володимир Путін згадав про етнічне походження українського лідера Володимира Зеленського, коментуючи в інтерв’ю російському державному телеканалу «Россия 24» поданий главою української держави до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506).

Путін назвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному праву» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини», яка, як сказав Путін, ділила людей на «першосортні і другосортні категорії».

Президент України Володимир Зеленський 18 травня, в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України.