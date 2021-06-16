Почему юрист Путин не понимает понятия «коренные народы»? Вот что заявил глава Кремля о проекте закона, который собирается вскоре рассматривать украинский парламент (согласно ему, коренными собираются признать крымских татар, караимов и крымчаков): «Само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории, людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии». Путин приводил «аргументы» о том, что русским теперь якобы прийдется выехать из Украины, как-то «переписываться», что граждан собираются как-то отделять друг от друга по национальности и... мерить черепа.

Манипулиция Путина – в том, что идея коренного народа совершенно не предусматривает лишения граждан, не принадлежащих к коренному народу, каких-либо гражданских прав, говорит в эфире Радио Донбасс.Реалии историк, преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

Что касается дискриминации коренных народов, то в Российской Федерации это происходит сплошь и рядом

«Адольф Гитлер также считал, что он имеет право говорить от имени всех немцев, независимо от того, где они проживают. Путин – профессиональный КГБистский провокатор. Его этому учили в институте КГБ, и он этого не забыл, – считает Лосев. – Что касается дискриминации коренных народов, то в Российской Федерации это происходит сплошь и рядом. Последний случай – это самосожжение удмуртского профессора Альберта Разина в знак протеста против уничтожения удмуртского языка. Путин бы, конечно, хотел какого-то особого статуса для людей, происхождением и языком связанных с Россией: статуса господствующего и такого, который бы превышал статус других граждан государства Украина. Все это делается только для того, чтобы спровоцировать в очередной раз пропагандистскую кампанию».

А вот еще один пример из России: судья делала замечание активисту, говорившему во время слушания на языке коми, с криком: «Вы в русской школе учились!»

Россия считает, что то, что происходит у них, не должно касаться никого, кроме них – а их касается все, что происходит где бы то ни было

«Это обычная для России история, – коммментирует Игорь Лосев, – официально Россия является федерацией, на самом деле – это в высшей степени централизованное унитарное государство. Права меньшинств там также прописаны, но с местными народами и этносами никто не считается: например, при добыче газа и нефти их территорию проживания просто уничтожают. Россия считает, что то, что происходит у них, не должно касаться никого, кроме них – а их касается все, что происходит где бы то ни было».

Хотя, между украинскими учеными также есть дискуссии о законопроекте о коренных народах.

Доктор юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого Алексей Кресин считает, что проект закона абсурден. Те этнические общности, которые по нему претендуют на определение как коренные, ими не являются. Кресин считает, что цели защиты народов нельзя достигать присвоением им такого статуса, как коренной народ.

Коренные народы – это народы, которые не могут быть интегрированы в общество

«Коренные народы – это народы, которые не могут быть интегрированы в общество. На территории, если на ней не проводится расистская политика и она не является колонией, есть только один народ, – говорит ученый. – Когда вы в 16 лет получаете паспорт, вы входите в общественный договор. Но вы коренной народ, если вы принадлежите к группе индейцев, которые были колонизированы, живут отдельно в резервации, не живут по праву государства, а живут по своим обычаям, подчиняются своим вождям – их статус не равен статусу остального населения государства (они даже могут иметь привелегии, направленные на то, чтобы их поддержать – или могут иметь меньше прав), но они не интегрированы в общество», – говорит Алексей Кресин.

Крымские татары, крымчаки и караимы, по мнению Кресина, должны иметь программы поддержки, а не статус коренных народов: такой статус подчеркивает их неинтегрированность, что не соответствует реальности. Так, коренные народы есть, например, в России как в колониальном государстве: северные народы там полностью не интегрированы в общество.

Крымские татары, караимы и крымчаки являются коренным народом независимо от того, признают их или нет коренными народами

Однако, профессор Игорь Лосев считает, что принятие закона о коренных народах не только своевременно, а давно должно было состояться: «Объективно, крымские татары, караимы и крымчаки являются ниболее давним, постоянным и автохтонным населением территории Крыма: я знаю это как крымчанин в 9-ти поколениях. Они являются коренным народом независимо от того, признают их или нет коренными народами».

Больше деталей о коренных народах – в эфире:

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