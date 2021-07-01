Рада ухвалила закон про корінні народи

Верховна Рада України 1 липня на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №5506 «Про корінні народи». За це рішення проголосували 325 депутатів.

«Закон визначає правовий статус корінних народів України та встановлює правові гарантії на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, що встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України», – повідомили в парламенті.

Документ визначає поняття «корінний народ» як автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Відповідно до закону, корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки.

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Документом корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Законом також визначено правовий статус представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.

У червні президент Росії Володимир Путін згадав про етнічне походження українського лідера Володимира Зеленського, коментуючи в інтерв’ю російському державному телеканалу «Россия 24» поданий главою української держави до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506).

Путін назвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному праву» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини», яка, як сказав Путін, ділила людей на «першосортні і другосортні категорії».

Президент України Володимир Зеленський 18 травня, в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України.