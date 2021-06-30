Чому Путін повтоює старі тези про Україну?

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що Україна перебуває «під зовнішнім управлінням». Відповідаючи на запитання про те, чому Україна не є «недуржньою державою», Путін повторив свою тезу про те, що українці та росіяни є «один народ».

Президент Путін відповідав на запитання росіян у форматі так званої «прямої лінії», коли росіяни ставлять запитання президенту, й яка триває до 4-х годин. Спілкування у такому форматі він проводить у вісімнадцятий раз, минулого року «прямої лінії» не проводили через пандемію коронавірусу. Переважно запитання жителів Росії стосувалися пандемії COVID-19 та вакцинації, але кілька запитань стосувалися України і ситуації в Чорному морі.

Відповідаючи на запитання про те, чому в список «недружніх» країн не входить Україна, та чи буде Володимир Путін зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, президент Росії Володимир Путін відповів, що зустрічатися з ним немає сенсу, бо «він віддав свою країну під повне зовнішнє управління».

Ще раз про «один народ»

«Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні», – заявив Путін. Він наголосив, що всередині України «немає ніякої легальної можливості у тих сил, які хочуть збудувати і зміцнити свою країну на шляхах зміцнення відносин із Росією».

Головною проросійською силою в Україні є «Опозиційна платформа – За життя», одним з лідерів якої є кум президента Путіна Віктор Медведчук.

Путін також пояснив, чому не вважає Україну недружньою державною.

«Я не вважаю, що український народ недружній. Я вважаю, що українці і росіяни взагалі один народ. Ми єдине ціле», – сказав Путін і ще раз згадав про проєкт українського закону про корінні народи.

«Ось керівництво України явно недружнє до нас. Інакше важко було б пояснити проєкт закону про корінні народи, де російських народ є некорінним на цій території. Годі збагнути», – сказав Путін.

Раніше у червні в інтерв’ю державному телеканалу «Росія 1», яке повністю було присвячене Україні, президент Росії Володимир Путін заявив, що проєкт закону про корінні народи в Україні є «потужним, серйозним ударом по російському народу в цілому».

Тоді українським міністр закордонних справ Микола Кулеба пояснив, що український законопроєкт повністю відповідає українському та міжнародному праву, а слова Путіна назвав «довільною інтерпретацією».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що недаремно президент Путін так гостро відреагував на проєкт закону про корінні народи України, адже всі три народи, про які йдеться, вважають своєю батьківщиною український Крим, який нині окупувала Росія. На його думку, Путін свідомо маніпулює термінами для того, щоб просунути вже давно відомий і багато разів спростований російський пропагандистський наратив про нібито «переслідування» росіян та російськомовних в Україні.

Про «один народ» і євреїв

У своєму червневому інтерв’ю Путін згадав, що президент України Володимир Зеленський – єврей за національністю, і у своїй відповіді на «прямій лінії» Путін знову звернувся до теми єврейства. Він порівняв росіян і євреїв, поставивши їх у приклад, як «дорожити своєю єдністю».

«Євреї в Ізраїль приїжджають з Африки, з Європи, з інших країн світу. З Африки взагалі чорненькі приїжджають. З Європи приїжджають, говорить на їдиш, а не на івриті. Начебто не схожі один на одного, а все одно єврейський народ дорожить своєю єдністю», – сказав Володимир Путін.

В українців є інша ідентичність, інша ментальність, і це показують 30 років нашої незалежності, наші революції

Коментуючи заяву Путіна в інтерв’ю Радіо Свобода, Анатолій Подольський, український історик, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту, сказав, що ці слова російського президента, як і попередні, треба розглядати лише через призму того, що Росія веде гібридну війну проти України.

«Українці і росіяни ніколи не були одним народом. В українців є інша ідентичність, інша ментальність, і це показують 30 років нашої незалежності, наші революції – «На граніті», «Померанчева» та «Революція гідності». Ми цінуємо свободу і людське життя. Для російської держави це не є цінності. Безумовно, можна казати про східнослов’янські культурні витоки, про подібність мов, але це не перетворює два різні народи в один. Головне є те, що наші погляди на життя, наші цінності роблять нас іншими. Тому ці балачки про «один народ» мають лише пропагандистську мету, вони мають приховати російську агресію», – вважає український історик.

Євреї ставляться трепетно до власної історії, але і з повагою до історії та культури інших народів, не намагаються нав’язувати її іншим народам, на відміну від росіян

Коментуючи порівняння росіян і євреїв, Анатолій Подольський наголосив, що це «ще одна маніпуляція з боку диктатора».

«Єврейський народ має свої цінності, засновані на святому письмі, на вірі, на Старому заповіті, на текстах, які є канонічним і для євреїв і для християн. Єврейському народу є понад чотири тисячі років, його об’єднує Ізраїль, єврейська держава та іврит як мова священних текстів, мова держави Ізраїль. Євреї ставляться трепетно до власної історії, але і з повагою до історії та культури інших народів, не намагаються нав’язувати її іншим народам, на відміну від росіян, які захоплюють чужі території і намагаються нівелювати їхню ідентичність, їхню культуру, їхні цінності», – сказав історик Анатолій Подольський.

«Британський есмінець в Криму – це провокація»

Було очевидно, що есмінець зайшов, переслідуючи військові цілі

Окремо президента Росії Володимира Путіна запитали і про британський есмінець, який минулого тижня проходив поблизу Криму і викликав бурхливу реакцію в Росії. Відповідаючи на запитання про те, чи президенту Росії не здається, що «світ стояв на порозі «третьої світової» війни, Путін сказав, що йому «так не здається», але додав, що «очевидно, що це була провокація».

«Чого хотіли показати? Ця провокація була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями. Мені доповідали про це. Ми добре його бачили, спостерігали, було очевидно, що есмінець зайшов, переслідуючи військові цілі», – сказав президент Путін.

23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender.

Британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон наголосив, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами.

Путін пов’язав ці події з переговорами в Швейцарії з президентом США Джозефом Байденом, що відбулася напередодні.

«За кілька днів до цього відбулася зустріч в Женеві. Навіщо проводити після цього таку провокацію? Ну добре, не визнаєте «вибір кримчан» далі, але навіщо провокацію влаштовувати? Навіть якби ми потопили цей корабель, важко уявити, що світ би стояв на межі третьої світової», – сказав президент Путін.

Колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, коментуючи в інтерв'ю Радіо Свобода події навколо пересування британського есмінця поблизу Криму, сказав, що йшлося про сплановану акцію, яку «у військово-морських силах називають мирним проходом через води Криму».

«Реакція росіян демонструє, наскільки слабкі їхні позиції. Якби вони були відповідальним, стабільним, передбачуваним і глобальним партнером і, дійсно, дотримувалися міжнародного права, вони могли б ним скористатися. Вони могли б заявити про порушення, а не стверджувати, що вони стріляли зі зброї та кидали бомби. Тому це була обурлива і не потрібна відповідь. Отже, до всіх слів росіяни нульова довіра», – зазначив екскомандувач Збройних сил США в Європі.

Український військовий експерт Михайло Самусь в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що суть інциденту полягала у тому, що Росії так і не вдалося за понад сім років змусити світ визнати, що Крим ­– це її територія.

«Британський корабель проходив українськими територіальними водами з України в Грузію і діяв повністю в рамках міжнародного права. Росіяни оскаженіли через те, що досі, окрім українців, ніхто не наважувався проходити через територіальні води Криму. Вони добре розуміли, що якщо вони влучать у британський корабель, це могло бути класифіковано, як військова агресія, бо за міжнародним правом, військовий корабель є недоторканним і є територію держави, тому британці могли б мати підставу оголосити війну, тому що росіяни в українських водах напали б на британців», – пояснює заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, подібна ситуація склалася з українськими кораблями, які проходили Керченську протоку 25 листопада 2018 року, де на них напали російські збройні сили.

«Це була така сама ситуація – не можна стріляти по військовому кораблю. Україна подала до суду через військову агресію. І так її і класифікували», – говорить Михайло Самусь.

На британців росіяни напасти не ризикнули, тож показали, що міжнародне право залишилося чинним на цій території, а отже їхня політика підкупом, чи іншим чином змусити Захід визнати Крим навіть де-факто російським, провалилася, вважає український військовий аналітик.