США перестануть надавати консульські послуги в Росії з серпня

США перестануть надавати консульські послуги в Росії з 1 серпня 2021 року. Це пов’язано зі скороченням числа співробітників дипломатичних представництв, повідомив російському телеканалу «Дождь» посол США в Росії Джон Салліван.

«Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських», – сказав Салліван 27 червня.

За його словами, консульські служби через брак співробітників будуть «не в змозі обробляти хоча б якісь заяви на видачу віз».

У квітні 2021 року на тлі нових американських санкцій Росія і США вислали по десять дипломатів. Москва оголосила про заборону наймати росіян на роботу в американську дипмісію, включивши Сполучені Штати в список так званих «недружніх держав». У травні США закрили своє генконсульство в Єкатеринбурзі.

До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювали понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротило їхнє число до 450 осіб.

У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах з весни. Їх відкликали для консультацій.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся в США 20 червня, посол США Джон Салліван – 24 червня до Москви.