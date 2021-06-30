Путін назвав керівництво України «недружнім», а Медведчука «українським націоналістом»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає український народ «недружнім», натомість вважає таким керівництво України. Путін заявив про це в рамках «прямої лінії» 30 червня, відповідаючи на запитання, чому України немає у списку «недружніх» країн.

«Я не вважаю, що український народ недружнім, нічого подібного, ми єдине ціле. А от чинне керівництво сьогоднішньої україни – явно недружнє щодо нас. Інакше складно було б пояснити проєкт закону, внесений у Раду, про корінні народи, де російський народ оголошено не корінним на цій території», – заявив Путін.

Путін зауважив, що в Україні, як і в Росії, вистачає «вузьколобих людей», які «руйнують країну», зокрема, притискаючи опозицію. Зокрема, він заявив про «несправедливе» переслідування проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука, якого Путін назвав «українським націоналістом».

Президент Росії додав, що не відмовляється від ідеї зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, утім, за його словами, «спершу слід зрозуміти, про що говорити». Путін заявив, що ключові українські питання вирішуються «не в Києві, а у Вашингтоні, частково у Берліні, і Парижі».

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним «занадто відтягує» саме російська сторона.

«Порушують питання російської мови, церкви тощо. Навіть у засобах масової інформації обговорюють мою фігуру – це дуже «важливо» у двосторонніх відносинах, коли йде війна…», – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російська сторона апелює до України не тими питаннями, які мають бути головними.

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Раніше президент України Володимир Зеленський щодо безпосередньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що сторони мають зустрітися «або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території», а не у Москві, як запропонував Кремль.

Він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.