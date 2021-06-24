У СБУ підтвердили проведення обшуків у справі Медведчука і Козака

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 23 червня проводить обшуки у зв’язку зі справами, порушеними проти лідера партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та йог соратника Тараса Козака. Це Радіо Свобода підтвердив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку Віктору Володимировичу та Козаку Тарасу Романовичу. Усі деталі повідомимо згодом», – сказав він.

Речник СБУ не уточнив приміщення, в яких тривають обшуки, пославшись на таємницю слідства.

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Раніше 24 червня в «ОПЗЖ» заявили, що правоохоронці прийшли з обшуками «до Медведчука» та партійних приміщень.

Віктору Медведчуку, нині голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.