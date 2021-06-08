В СБУ заявили, що поки не отримали офіційного звернення від НАБУ щодо «плівок Медведчука»

Служба безпеки України ще не отримала офіційного звернення від Національного антикорупційного бюро щодо «плівок Медведчука». Про це повідомили в пресслужбі СБУ в коментарі Радіо Свобода.

«Фізично лист ще не отримали. Чекаємо», – розповів речник відомства.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство звернулося до СБУ з приводу «плівок Медведчука».

«Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ– ред.) робили записи відповідно до законодавства», – сказав Ситник.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України перевіряє «плівки Медведчука», які в своєму розслідуванні оприлюднили журналісти проєкту Bihus.Info.

17 травня Bihus.Info повідомив, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року.

Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владиславом Сурковим, російським міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

За словами самого Медведчука, публікація записів є «чистою провокацією фабрики фейків».

Партія «Європейська солідарність» повідомила Радіо Свобода, що експрезидент Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які говорять голоси в матеріалах розслідування Bihus.Info.