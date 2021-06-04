Порошенко розповів про свій допит в СБУ

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зустріч в Службі безпеки України відбулася з його ініціативи. Про це він сказав після допиту біля будівлі СБУ.

Порошенко зазначив, що пробув в СБУ близько трьох годин.

«Ми, на сьогодні, дуже легко можемо пояснити, в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90 відсотків українського вугілля, українського антрациту, вимушені були купувати вугілля у Росії, завозити з державних шахт вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів», – сказав Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що може пояснити, чому Україна була вимушена купувати електричну енергію в умовах віялових відключень.

«Я думаю, нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні», – додав Порошенко.

П’ятий президент України 4 червня прийшов на допит у Службу безпеки України. В СБУ зазначили, що допит відбувався у межах кримінального провадження щодо Віктора Медведчука та Тараса Козака.

27 травня в СБУ повідомляли, що Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ, куди його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака. Тоді він публічно не пояснив своєї відсутності на допиті. Водночас у фейсбуці розмістив допис із фотографіями у поїзді і підписом, що вирушає у «важливу і довгоочікувану подорож».

Віктору Медведчуку 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.