Порошенко не з’явився на допит у «справі Козака-Медведчука» – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що експрезидент, народний депутат Петро Порошенко не з’явився 27 травня на допит в СБУ.

«Його викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України. Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що оскільки Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно – 31 травня.

Сам Петро Порошенко публічно наразі не пояснив своєї непояви на допиті. Водночас у фейсбуці розмістив допис із фотографіями у поїзді і підписом, що вирушає у «важливу і довгоочікувану подорож».

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Віктору Медведчуку, нині голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.