Фонд держмайна хоче повернути у власність держави нафтопровід «Самара-Західний напрямок» – суд

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

У суді додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.

«Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави», – заявив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналістам у межах форуму «Демократія в дії».

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info оприлюднили другу частину «плівок Медведчука» – за їхніми даними, на цих записах голова партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у 2015 році.

За даними розслідування, Медведчук причетний до того, що трубопровід повернувся під контроль російської «Транснефти», попри рішення Вищого господарського суду України, який затверджував права Києва на нього.

Після цього нафтопродуктопровід передали зареєстрованій у Швейцарії приватній компанії International Trading Partners, яку контролював нинішній однопартієць Медведчука Тарас Козак.

Сам Медведчук спростовував причетність до компанії.