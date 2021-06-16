Зеленський вважає, що можливість його зустрічі з Путіним «занадто відтягує» російська сторона

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можливість його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним «занадто відтягує» саме російська сторона. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, що відбулося 14 червня і опубліковане на сайті ОПУ сьогодні.

«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні, я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо. Навіть у засобах масової інформації обговорюють мою фігуру – це дуже «важливо» у двосторонніх відносинах, коли йде війна…», – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російська сторона апелює до України не тими питаннями, які мають бути головними.

«Давайте вирішимо питання – що спочатку? Є конкретика: закінчимо війну, хочемо налагодити відносини. Скільки можна?», – сказав Зеленський.

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Раніше президент України Володимир Зеленський щодо безпосередньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що сторони мають зустрітися «або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території», а не у Москві, як запропонував Кремль. Він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві. Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.