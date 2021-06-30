Путін проведе «пряму лінію» 30 червня

Президент Росії Володимир Путін 30 червня проведе традиційну «пряму лінію», під час якої «у вільному режимі відповість на питання, що цікавлять громадян країни», повідомила раніше пресслужба Кремля. Початок запланований на 12:00 за київським часом.

Такі події регулярно проводили в минулому. У 2020 році «пряму лінію» скасували через пандемію.

Цього року «пряма лінія» з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії «Єдина Росія» і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії.

На з’їзді партії 19 червня Путін, який формально не є членом «Єдиної Росії», оголосив, що міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу очолять список партії на виборах у вересні.

Вибори в Державну думу, нижню палату Федеральних зборів, парламенту Росії, сьомого скликання відбудуться у вересні 2021 року. Вона складається з 450 депутатів.

Половина з них обирається за одномандатними округами, половина – за партійними списками, причому в кожному регіоні голосують за свої регіональні партійні списки, а по всій країні також і за спільні «федеральні». Верхня палата, Рада федерації, в Росії не виборна.

Незадовго до призначення дати голосування, лише за пів року до виборів, Держдума ухвалила закон, що обмежує виборчі права людей, визнаних причетними до екстремістської діяльності, що збіглося з визнанням екстремістськими структур опозиціонера Олексія Навального. Відразу кілька опозиційних політиків, які оголосили про свої плани кандидувати, стали підозрюваними або обвинуваченими в кримінальних справах.

Володимир Путін у серпні 1999 року був призначений прем’єр-міністром Росії. 31 грудня після відставки Бориса Єльцина він став виконувачем обов’язків президента Росії. Згодом його двічі поспіль обрали на посаду президента. У 2008 році через законодавчі обмеження він не брав участь у президентських виборах. Натомість до 2012 року Путін працював на посаді прем’єра.

З того часу і до сьогодні він залишається на посаді президента Росії.

Згідно з березневим опитуванням «Левада-центру», 41% росіян не хочуть, щоб Путін був при владі після завершення його нинішнього президентського терміну в 2024 році.

У Росії ухвалили закон, який дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.