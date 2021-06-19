Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: Путін оголосив перші номери федерального списку «Єдиної Росії». До нього ввійшли Шойгу і Лавров, Медведєва немає

Володимир Путін, виступаючи на з’їзді, не вніс у список свого давнього соратника

Президент Росії Володимир Путін на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія» напередодні виборів до Державної думи представив першу п’ятірку загальнодержавного («федерального») списку партії.

До списку ввійшли голови Міноборони і МЗС, але не потрапив голова партії Дмитро Медведєв, раніше тривалий час прем’єр-міністр Росії, який також побував президентом.

Путін запропонував включити в список міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, головного лікаря лікарні в московській околиці Комунарка Дениса Проценка, уповноваженого з прав дитини Анну Кузнєцову і співголову штабу «Загальноросійського народного фронту» (прокремлівського громадського об’єднання, створеного з ініціативи Путіна навколо «Єдиної Росії») Олену Шмельову.

За словами президента, до його списку увійшли як «політичні важковаговики», так і «нові люди», а також ті, хто представляє найбільш важливі напрямки розвитку країни.

У списку не виявилося колишнього прем’єра і президента Росії, голови партії Дмитра Медведєва, який одноосібно очолював цей список у 2011 і 2016 роках (як і Путін у 2007-му). Медведєв заявив, що список із п’яти осіб – його «спільна» пропозиція з президентом.

Путін – не член «Єдиної Росії», але відвідує з’їзди партії, яка заявляє про його беззастережну підтримку. Нинішній виступ було пояснено тим, що президент хоче призначити ключові завдання партії на найближчі роки.

Вибори в Державну думу, нижню палату Федеральних зборів, парламенту Росії, сьомого скликання відбудуться у вересні 2021 року. Вона складається з 450 депутатів. Половина з них обирається за одномандатними округами, половина – за партійними списками, причому в кожному регіоні голосують за свої регіональні партійні списки, а по всій країні також і за спільні «федеральні». Верхня палата, Рада федерації, в Росії не виборна.

Незадовго до призначення дати голосування, лише за пів року до виборів, Держдума ухвалила закон, що обмежує виборчі права людей, визнаних причетними до екстремістської діяльності, що збіглося з визнанням екстремістськими структур опозиціонера Олексія Навального. Відразу кілька опозиційних політиків, які оголосили про свої плани кандидувати, стали підозрюваними або обвинуваченими в кримінальних справах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG