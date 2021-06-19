Росія: Путін оголосив перші номери федерального списку «Єдиної Росії». До нього ввійшли Шойгу і Лавров, Медведєва немає

Президент Росії Володимир Путін на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія» напередодні виборів до Державної думи представив першу п’ятірку загальнодержавного («федерального») списку партії.

До списку ввійшли голови Міноборони і МЗС, але не потрапив голова партії Дмитро Медведєв, раніше тривалий час прем’єр-міністр Росії, який також побував президентом.

Путін запропонував включити в список міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, головного лікаря лікарні в московській околиці Комунарка Дениса Проценка, уповноваженого з прав дитини Анну Кузнєцову і співголову штабу «Загальноросійського народного фронту» (прокремлівського громадського об’єднання, створеного з ініціативи Путіна навколо «Єдиної Росії») Олену Шмельову.

За словами президента, до його списку увійшли як «політичні важковаговики», так і «нові люди», а також ті, хто представляє найбільш важливі напрямки розвитку країни.

У списку не виявилося колишнього прем’єра і президента Росії, голови партії Дмитра Медведєва, який одноосібно очолював цей список у 2011 і 2016 роках (як і Путін у 2007-му). Медведєв заявив, що список із п’яти осіб – його «спільна» пропозиція з президентом.

Путін – не член «Єдиної Росії», але відвідує з’їзди партії, яка заявляє про його беззастережну підтримку. Нинішній виступ було пояснено тим, що президент хоче призначити ключові завдання партії на найближчі роки.

Вибори в Державну думу, нижню палату Федеральних зборів, парламенту Росії, сьомого скликання відбудуться у вересні 2021 року. Вона складається з 450 депутатів. Половина з них обирається за одномандатними округами, половина – за партійними списками, причому в кожному регіоні голосують за свої регіональні партійні списки, а по всій країні також і за спільні «федеральні». Верхня палата, Рада федерації, в Росії не виборна.

Незадовго до призначення дати голосування, лише за пів року до виборів, Держдума ухвалила закон, що обмежує виборчі права людей, визнаних причетними до екстремістської діяльності, що збіглося з визнанням екстремістськими структур опозиціонера Олексія Навального. Відразу кілька опозиційних політиків, які оголосили про свої плани кандидувати, стали підозрюваними або обвинуваченими в кримінальних справах.