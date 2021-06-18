Голосування на виборах до Держдуми Росії триватиме три дні

Голосування на виборах до Державної думи, нижньої палати парламенту Росії, буде тривати три дні – з 17 до 19 вересня. Рішення про це ухвалила Центральна виборча комісія країни.

За словами голови ЦВК Елли Памфілової, рішення ухвалили через епідемію COVID-19 «з урахуванням рекомендацій Росспоживнагляду, опитувань громадської думки, дискусії з експертною спільнотою».

Голова Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що «голосування протягом трьох днів дозволить уникнути ризиків інфікування». Вона додала, що важливо домогтися того, щоб всі учасники виборів були щеплені.

Памфілова визнала, що працювати три дні поспіль спостерігачам на виборах буде непросто, і сказала, що для них створять «комфортні умови».

Вперше голосування протягом кількох днів у новітній історії Росії проводили в минулому році, коли ухвалювали поправки до конституції. Тоді голосування тривало цілий тиждень, що теж пояснювали епідемією коронавірусної інфекції. Після цього був хувалений закон, що дозволяє голосувати кілька днів і на виборах у Держдуму.

Президент Росії Володимир Путін підписав напередодні указ про призначення виборів Думи на 19 вересня.

Половину депутатів оберуть в одномандатних округах, половину – за партійними списками. Брати участь у виборах мають право понад 30 партій, але тільки 14 із них – без збору підписів.

Одночасно з виборами до Держдуми мають відбутися прямі вибори голів дев’яти суб’єктів РФ і 39 регіональних парламентів.

У кінці травня Держдума Росії ухвалила закон, який забороняє причетним до діяльності «екстремістських організацій» брати участь у виборах. А 9 червня Московський міський суд визнав екстремістськими організаціями заснований опозиціонером Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією, а також штаби Навального і організацію «Фонд захисту прав громадян» і заборонив їхню діяльність у Росії.

Тепер прихильники Навального і навіть ті, хто не працював в ФБК або штабах, не зможуть балотуватися на виборах будь-якого рівня, якщо їхні дії будуть визнані підтримкою екстремістської організації.

Через ухвалення цих законів соратниця опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь зупинила свою передвиборну кампанію на виборах у Держдуму. Вона пояснила, що в нинішній ситуації вона не може гарантувати безпеку своїм волонтерам, працівникам і жертводавцям на виборчій кампанії, бо всі дані цих людей будуть у держави.

За останні 14 років у Росії не допустили на вибори 120 тисяч кандидатів.