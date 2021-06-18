Путін призначив вибори до Держдуми на 19 вересня

Президент Росії Володимир Путін пізно ввечері 17 червня підписав указ про призначення виборів до Державної думи – вони пройдуть 19 вересня 2021 року. Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Рішення про призначення виборів має бути опубліковане на порталі правової інформації або в «Российской газете» протягом п’яти днів після ухвалення.

Тепер Центральна виборча комісія Росії має ухвалити порядок проведення голосування, а політичні партії – провести з’їзди і затвердити кандидатів і програми.

Всього буде обрано 450 депутатів, із них 225 – за партійними списками, ще 225 – по одномандатних округах.

У Росії діє понад 30 політичних партій, які мають право брати участь у виборах. У 14 з них є парламентська пільга – йти на вибори Думи без збору підписів виборців.

Одночасно з виборами до Держдуми мають відбутися прямі вибори голів дев’яти суб’єктів РФ і 39 регіональних парламентів.

У кінці травня Держдума Росії ухвалила закон, який забороняє причетним до діяльності «екстремістських організацій» брати участь у виборах. А 9 червня Московський міський суд визнав екстремістськими організаціями заснований опозиціонером Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією, а також штаби Навального і організацію «Фонд захисту прав громадян» і заборонив їхню діяльність у Росії.

Тепер прихильники Навального і навіть ті, хто не працював в ФБК або штабах, не зможуть балотуватися на виборах будь-якого рівня, якщо їхні дії будуть визнані підтримкою екстремістської організації.

Через ухвалення цих законів соратниця опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь зупинила свою передвиборну кампанію на виборах у Держдуму. Вона пояснила, що в нинішній ситуації вона не може гарантувати безпеку своїм волонтерам, працівникам і жертводавцям на виборчій кампанії, бо всі дані цих людей будуть у держави.

За останні 14 років у Росії не допустили на вибори 120 тисяч кандидатів.